کارنامه کنکور دکتری ۹۷ منتشر شد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسامی‌ پذیرفته‌شدگان‌ نهایی آزمون‌ ورودی‌ دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۷ کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سایت سازمان سنجش اعلام شده است و نتایج مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی متعاقباً از طریق سایت سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

وی افزود: کارنامه داوطلبان واجد شرایط آزمون‌ دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۷ امروز ۶ شهریور منتشر شد و داوطلبان تا پس از دریافت کارنامه نتایج نهایی آزمون از طریق سایت سازمان سنجش در صورتی که درباره مندرجات کارنامه مذکور سوالی داشته باشند، می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۱۵ شهریور ۹۷ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

توکلی افزود: پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌ هر یک‌ از کدرشته محل‌های‌ تحصیلی برای اطلاع از تاریخ و مدارک لازم برای ثبت‌نام (علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه) ابتدا به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا موسسه محل قبولی مراجعه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: در صورت نبودن برنامه زمانی خاص در پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه، پذیرفته‌شدگان لازم است که در یکی از روزهای چهارشنبه ۷ شهریور و یا شنبه ۱۰ شهریور با توجه به شرایط و ضوابط اعلام شده برای ثبت‌نام‌ به دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی ذیربط مراجعه کنند.