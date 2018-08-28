صلاحیت علمی و عمومی اساتید حق التدریس دانشگاه آزاد ارزیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا رهایی در چهاردهمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برنامه ریزی برای ارتقا کیفیت و استانداردسازی آموزش برای جذب هر چه بیشتر دانشجو، کاهش فاصله کیفی بین واحدها، افزایش اعتبار مدارک تحصیلی و ارتقا دانشگاه در سطح دانشگاه های معتبر ملی و بین المللی از اهداف همایش معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی است.

وی با اشاره به بکارگیری شوراهای فعال در سطح معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی افزود: شورای سنجش و پذیرش، شورای برنامه ریزی، شورای گسترش، شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کمیسیون موارد خاص و کمیته انتظامی بدوی و تجدیدنظر از جمله شوراهای فعال هستند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از تشکیل هیات مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه ریزی طرح آمایش آموزشی و ساماندهی اساتید حق التدریس خبر داد و تاکید کرد: صلاحیت علمی و عمومی اساتید حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفت.

رهایی همچنین با اشاره به ساماندهی اعضای هیات علمی اظهار داشت: با اعضای هیات علمی بالای ۷۵ سال، بازنشسته و نیمه وقت اتمام همکاری شد و طرح تعاون استانی اعضای هیات علمی به منظور کاهش هزینه ها اجرا شده است.

وی با بیان اینکه سامانه نظارت و ارزیابی به زودی راه اندازی می شود، گفت: فرم و سوالات استاندارد برای ارزیابی آموزشی طراحی شده و ارزیابی آموزشی اساتید در هر نیمسال تحصیلی از طرف دانشجویان و گروه آموزشی صورت می گیرد و ادامه ارزیابی واحدها براساس معیارهای اعلامی انجام می شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه در کشورهای توسعه یافته، اساتید دانشگاه ها همواره در ارتباط تنگاتنگ با صنعت برای حل مشکلات جامعه هستند، افزود: موفقیت دانشگاه های کمبریج، استنفورد و برکلی در ایجاد سرمایه ۱۵ میلیارد دلاری از توسعه شرکت های دانش بنیان می تواند الگوی خوبی برای دانشگاه های کشور ما باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ویژگی های دانشگاه آزاد اسلامی و شرایط کنونی و آینده کشور، لازم است تدوین برنامه های درسی میان رشته ای مرتبط با نیازهای تولیدی، خدماتی و اشتغال کشور (بر مبنای نیازها، مسائل، چالش های علمی، فناوری و توسعه ای کشور) و اجرای آنها در دانشگاه، در اولویت واحدهای دانشگاهی قرار گیرد.