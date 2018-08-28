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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۰۸

با همت آستان قدس رضوی انجام شد

راه اندازی سامانه‌ای برای کمک به نیازمندان واقعی

راه اندازی سامانه‌ای برای کمک به نیازمندان واقعی

سامانه #۸* آستان قدس رضوی راه ارتباطی است که می‌تواند کمک اقشار مختلف مردم در محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان واقعی کشور را تسهیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزی روزگاری کسی تصور نمی‌کرد هر زمانی از هر جایی با لمس چند دکمه بتوان نذری ادا کرد یا در موقوفه‌ای شریک شد، اما حالا به همت آستان قدس رضوی با کد دستوری #۸* و سامانه وقف و نذر رضوی می‌توان خیلی کارها کرد؛ نذری ادا کرد، به نیازمندان کمک کرد، سهمی در آزادی زندانیان جرائم غیر عمد داشت و...

کمک کردن به نیازمندان واقعی
صدقه و انفاق هم امکانات دیگری است که در این کد دستوری وجود دارد؛ در این بخش هم می‌توانید مشخص کنید که صدقه شما در چه موردی هزینه شود که از گزینه‌های پیشنهادی در این سامانه می‌توان به ایجاد اشتغال، کمک به ایتام، تأمین جهیزیه نیازمندان، درمان محرومان و تأمین مسکن برای افراد کم بضاعت اشاره کرد.

بازگشت زندانیان جرایم غیر عمد به کانون خانواده
همچنین اگر دوست داشتید که در آزادی زندانیان جرایم غیر عمد شریک شوید، می‌توانید با وارد کردن مبلغ مورد نظر، زمینه آزادی افرادی را که به خاطر جرایم غیر عمد در زندان هستند، فراهم کنید تا آن‌ها هم به کانون گرم خانواده بپیوندند.
سامانه خیرات و نذورات رضوی این امکان را به خیرین میدهد که به سریع ترین و ساده ترین روش، نذورات و خیرات خود انجام دهند که شامل قسمت های نذر عام، توسعه حرم، نذر قرآن کریم، زیارت اولی ها، مهمانسرای حضرت، نذر فرش، نذر زائرشهر، نذر فرهنگی، قربانی، عقیقه و کمک به ایتام می‌باشد.
سامانه خیرات و نذورات رضوی این امکان را به خیران می‌دهد که به سریع ترین و ساده ترین روش، نذورات و خیرات خود انجام دهند که شامل قسمت‌های نذر عام، توسعه حرم، نذر قرآن کریم، زیارت اولی‌ها، مهمانسرای حضرت، نذر فرش، نذر زائرشهر، نذر فرهنگی، قربانی، عقیقه و کمک به ایتام می‌باشد.
در کنار کد دستوری #۸* امکانات ویژه‌ای برای عموم مخاطبانی که وارد این سامانه وقف و نذر رضوی به نشانی https://nazr.razavi.ir می‌شوند، قرار داده شده است.

نذر آقا
بسیاری از افراد وقتی گرفتار می‌شوند، امام رضا(ع) را واسطه می‌گیرند و نذر می‌کنند. اگر شما هم برای امام رضا(ع) نذر کردید و امکان پرداخت حضوری نذرتان فراهم نبود، می‌توانید با ورود به بخش نذر عام، هدایا و نذورات خود برای حرم مطهر را به نیابت از خود و یا کسانی که در قید حیات نیستند، پرداخت کنید.

 توسعه صحن و سرای رضوی
مساحت حرم مطهر رضوی از ۱۲ قرن پیش که پیکر مطهر حضرت رضا(ع) در طوس دفن شد، تا پیروزی انقلاب اسلامی تنها محدود به چند رواق مرکزی بود، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به برکت شکوفایی موقوفات و نذوراتی که مردم برای توسعه و نگهداری اماکن متبرکه داشته‌اند، این مساحت به حدود ۱۰۰ هکتار رسیده است. شما هم اگر دوست دارید که جزو کسانی باشید که در توسعه و نگهداری این قطعه از بهشت سهمی داشته باشید، می‌توانید به هر میزان که دوست داشتید به نیابت از خود و یا کسانی که در قید حیات نیستند، وجه مورد نظر خود را پرداخت کنید.

 در ثواب زیارت زائران شریک شوید
اگر سری به روستاها و شهرهای مختلف کشور بزنیم، کم نیستند افرادی که سن و سالی از آن‌ها گذشته ولی تاکنون به زیارت حضرت رضا(ع) نیامده‌اند و اگر هم آمده‌اند در سال‌های بسیار دور بوده و فقر و محدودیت‌های مالی مانع از آن شده تا بتوانند به زیارت بیایند؛ شما هم اگر دوست دارید در ثواب زیارت این زائران شریک شوید می‌توانید مبلغ مورد نظر خود را در سامانه پرداخت کنید، همچنین در این سامانه هزینه‌های اعزام و میزبانی یک زائر برای ۳ شب اقامت در مشهد ۱۵۰ هزار تومان برآورده شده است که شما می‌توانید آن را تقبل کنید.
 

غذای حضرتی
میهمان شدن بر سر سفره کریمانه حضرت رضا(ع) در مهمان‌سرای حضرت یکی از آرزوهای مشترک همه زائران است که از قدیم الایام تا به امروز به مشهد آمدند؛ شما هم اگر دوست دارید برای مهمان‌سرای حرم نذر ‌کنید، می‌توانید با شماره گیری سامانه #۸* نیت خیر خود را عملی کنید.

نذر قرآن
قرآن تنها کتاب الهی است که تا روز قیامت جاودانه است و از زمان پیامبر تا به امروز در عموم خانه‌های مسلمانان حداقل یک جلد مصحف شریف وجود دارد و در طول تاریخ هیچ کتابی به این اندازه تیراژ نداشته است، شما هم اگر تمایل دارید که سهمی در قرآن‌های حرم داشته باشید می‌توانید مبلغ مورد نظر خود را در این سامانه پرداخت کنید، همچنین با توجه به یکپارچگی قرآن‌های حرم، هدیه هر جلد وزیری قرآن به طور میانگین ۱۵ هزار تومان و هدیه هر جلد رحلی هم ۲۳ هزار تومان برآورده شده است که در این سامانه می‌توانید بر اساس نوع قرآن‌ها وجه خود را پرداخت کنید.
سامانه خیرات و نذورات رضوی این امکان را به خیرین میدهد که به سریع ترین و ساده ترین روش، نذورات و خیرات خود انجام دهند که شامل قسمت های نذر عام، توسعه حرم، نذر قرآن کریم، زیارت اولی ها، مهمانسرای حضرت، نذر فرش، نذر زائرشهر، نذر فرهنگی، قربانی، عقیقه و کمک به ایتام می‌باشد.

فرش‌های حرم
سالیانه ۵ هزار مترمربع فرش نفیس دست‌باف برای مفروش کردن رواق‌های حرم مطهر توسط آستان قدس رضوی تولید می‌شود؛ عموماً در رواق‌های سرپوشیده از فرش‌های دست بافت و در صحن‌ها برای جابه جایی راحت‌تر از فرش‌های ماشینی استفاده می‌شود. برای مشارکت در نذر فرش می‌توانید یا مبلغ مورد نظر خود را پرداخت کنید و اگر هم دوست داشتید در این سامانه، هزینه‌های یک فرش بر اساس اندازه‌های مختلف در دو نوع دستی و ماشینی مشخص شده است.
سامانه خیرات و نذورات رضوی این امکان را به خیران می‌دهد که به سریع ترین و ساده ترین روش، نذورات و خیرات خود انجام دهند که شامل بخش‌های نذر عام، توسعه حرم، نذر قرآن کریم، زیارت اولی‌ها، مهمانسرای حضرت، نذر فرش، نذر زائرشهر، نذر فرهنگی، قربانی، عقیقه و کمک به ایتام است.

یک خشت هم سهم ما
موضوع اسکان زائران یکی از معضلاتی است که مشهد مقدس از دیرباز با آن مواجه بوده و بدون شک یکی از اساسی‌ترین مشکلات زائران در شهر مقدس مشهد به شمار می‌آید؛ از این رو آستان قدس رضوی برای نخستین بار پروژه عظیم زائرشهر رضوی را برای اسکان رایگان و ارزان قیمت زائران کم درآمد اجرا می‌کند. شیوه مشارکت در پروژه زائر شهر هم به صورت نذر و هم وقف است؛ به این صورت که در وقف سهمی، هر سهم معادل ۵۰ هزار تومان است. همچنین هزینه ساخت هر مترمربع از این پروژه یک میلیون تومان و هزینه ساخت هر واحد ۴۵ میلیون تومان برآورده شده است.

نذر کتاب
در فرهنگ دیرینه ایرانی - اسلامی، «کتاب» میراثی معنوی، گرانقدر و ماندگار شناخته می‌شود، شما هم اگر اهل مطالعه و کتاب هستید و دوست دارید در این عرصه قدمی بردارید می‌توانید در گسترش فرهنگ کتابخوانی با نذر کتاب سهیم باشید. هزینه پیش بینی شده برای هر جلد کتاب در حوزه کودک ۱۰ هزار تومان و در حوزه بزرگسال ۱۵ هزار تومان پیش بینی شده است که از طریق سامانه قابل پرداخت است.

سنت قربانی
قربانی کردن از جمله رسوم رسمی است که مورد تأکید دین اسلام است و ایرانیان همواره در مناسبت‌های ملی و مذهبی این سنت را اجرا می‌کنند. بخش قابل توجهی از گوسفندهای اهدایی به آستان قدس رضوی برای قربانی است که گوشت آن برای توزیع در بین محرومان و میزبانی از زائران حرم مطهر هزنیه می‌شود؛ شما هم برای سهیم شدن در قربانی می‌توانید مبلغ مورد نظر خود را در قربانی مشارکتی پرداخت کنید.

به یاد ایتام باشید
در روایاتی که از اهل بیت(ع) به ما رسیده برکات و آثار ویژه‌ای از جمله افزایش برکات زندگی، استجابت دعا، تندرستی و طول عمر به خاطر کمک به ایتام ذکر شده است؛ شما هم برای دستگیری و کمک به ایتام می‌توانید به هر میزان که تمایل داشتید وجوه خود را از طریق این سامانه پرداخت کنید تا گره‌ای کوچک از مشکلات ایتام باز شود.

کد مطلب 4387914
میثاق بدیعی مقدم

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    نظرات

    • زهراحمیدی IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
      0 0
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      سلام شب قدربه دادم برسین دوقلو داشتم بعدجراحی یکی رفت پیش خدایکیش داخل دستگاه بیمارستان حالش خوب نیست پول زیادی خرج دکتر ازمایش..شده اجاره نشین ..قرض ۱۳میلیونی داریم کارگرسادست شوهرم مریضه ۰۹۱۵۹۷۷۶۱۵۲توروخدا دیگرکسی نمانده پول قرض کنیم به دادمن بچم بیمارستان وزندگیم وطلبکارام برسین که ابروم درخطره
    • مسلمان IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
      0 0
      پاسخ
      یک خانوم بی سرپرست با 3 دختر ویک پسر چند سال هست داره با سرطان دست و پنجه نرم میکنه ودر حسرت زیارت آقا امام رضا به سر میبره توان مالی برای رفتن به پابوس امام رضا را نداره به خود آقا وخود خدا قسم من هم توان فرستادنش را ندارم از متولیان عاجزانه خواهشمندم آرزوی این مادر مریض ورنج دیده را برآورد سازید
    • میلاد جهان IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
      0 1
      پاسخ
      با عرض سلام و خسته نباشد این جانب سید میلاد جهان فردی هستم معلول با دو برادر و پدری نیز معلول این جانب دارای همسر و بچه ای 6 ماهه که بیکار و منبع درامدی ندارم و در فقر شدید به سر می بریم بچه ام بخاطر سو تغزیه وزن کمی دارد و ضعیف است بخدا قسم بیشتر شب ها با شکم خالی می خوابیم. 5894631530884642
    • احیا.نمهتی IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام.به.اقا.امام.رضا.من.دوچار.کرونا.شدم.سه.بچه.دارم. .درخوا.ست.کمک.مالی.دارم.فقیرم.نیازمندم.احیا.نمهتی.از.خراسان.شما.شماره.ملی۰۶۸۲۶۳۰۰۸۱.احیا.نمهتی.یا.وام.بلا.عوض.یا.وام.ده.سال.بدون.ضامن.کمک.مالی.می خواهم.باتشکر
    • احیا.نمهتی IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام.این.شماره.کارت.پسرم.۶۱۰۴۳۳۷۴۷۲۱۸۸۸۵۱میثم.نمهتی.هرچه.بفرست.خوب.شدم.بر.می.گردانم.باتشکر .
    • سهیلا دامیار IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام ،من از عزیزی که این پست رو میخونه درخواست کمک دارم برای پدر و مادرم پدرم ۶۶ سال داره و خیلی از کار افتاده است تحت پوشش کمیته امداد هستند و تنها درآمدشون یارانه و حقوق کمیته است الان که نزدیک عید هست خیییلی دست و بالشون خالیه از شما خواهش میکنم به لطف آقا امام رضا دستشو رو بگیرید ما کرمانشاه
    • رقیه IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید پدرم شغلی ندارم کنار جادهاوزیر پلها ضایعات جمع میکند بیماری دیسک کمر واعصاب داردخواستگارداشتم بدلیل تهیدستی پدرم که نتوانست جهیزیه برام مهیا کنه جواب رد دادم به کمکتون نیاز دارم
    • حدیث IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام .درخواست کمک دارم، پدرم بیماری اعصاب داره وبیکاره صاحبخونه هم جوابمون کرده ،اگه کسی تهران سرایداری مدرسه یا مسجد سراغ داره کمک کنه لطفا.
    • محمود IR ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اسلام علیک یا علی ابن موسی الرضا علیه السلام آقا جان تورا به جان مادرت قسم میدم کمکم کنیدبا سه تا بچه کوچک مریض گوشه نشین خانه ازپا فلج شده ام توان کاری ندارم بی سرپناه صاحبخانه بیرونم کرده تو پارک زندگی می کنیم تویه روستا دراطراف شهرکرد زندگی می کنم که هیچ کسی به دادم نمیرسه آقاجان فرجی عنایت بفرما
    • مریم سامی زاده IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سلام من یک زن متاهل هستم خانه دار همسرم کارگر دو تا فرزند دارم زندگی خیلی سختی دارم لطفا کمکتون کنید
    • زینت IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      پس از پنج بارآی وی اف صاحب سه قلوشدم ک بزرگ کردنشون نیاز ب کمک مالی داره و دستمون خالیه هزینه ها خیلی گزاف هستن درخواست کمک مالی دارم ازتون
    • فردین IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام فردین شاهملکی دارای ۳ فرزند بدونه خونه لطفا کمک کنید استان کرمانشاه شهر ستان سنقر روستا خانجمال زمانی
    • مرضیه پرچم IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من خونه میخوام مستاجرم کارگرم
    • میلاد IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بسم تعالی با عرض سلام و خسته نباشید سلام علیکم به عرض می رسانم این جانب سید میلاد جهان فردی هستم معلول دارای همسر و فرزندی3ساله هستم که در خانه ای اجاره ای زندگی میکنیم. این بنده ناتوان از ناحیه پا معلول جسمی حرک

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