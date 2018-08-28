امیر مرادی: هدفم کسب مدال بود/ یک ثانیه رکوردم را ارتقا دادم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، امیر مرادی دونده ملی پوش در فینال ماده ۴۰۰ متر بازیهای آسیایی جاکارتا چهارم شد و به مدال نرسید. او درخصوص فینال خود اظهار داشت: تلاشم را کردم تا به عنوان ارزشمندی برسم اما چهارم شدم. رقیبان خوبی داشتم که همگی آماده بودند. من در فینال یک ثانیه رکوردم را ارتقا دادم اما هدفم کسب مدال بود و برای تصاحب مدال آسیایی خیلی زحمت کشیده بودم.

وی درباره شرایط خود در ۱۰۰ متر پایانی فینال ۴۰۰ متر بازیهای آسیایی گفت: در لحظاتی از مسابقه برای سبقت از رقیبان لاین خود را عوض کردم و در همین زمان کوتاه کمی عقب افتادم و برای جبرانش خیلی تلاش کردم ولی متاسفانه نتوانستم در بین سه نفر پایانی از خط پایان بگذرم.

مرادی درباره مربی خود خاطرنشان کرد: سجاد مرادی برادرم طی ماه های گذشته برایم زحمت کشید تا به شرایط آمادگی برسم. اگر به مربیان ایرانی در دوومیدانی میدان داده شود آنها قابلیت دارند که ورزشکاران را به سوی قهرمانی سوق دهند. خوشحالم که مدال طلای دوومیدانی در جاکارتا با هدایت مربی ایرانی بدست آمد.