اسدالله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت عرضه میوه های قاچاق در بازار داخل، اظهارداشت: عرضه میوه های قاچاق در بازار کاهش بسیار زیادی داشته چرا که با توجه به نوسانات نرخ ارز، قاچاق این اقلام برای واردکنندگان به صرفه و اقتصادی نیست.

وی ادامه داد: با این حال در فضای مجازی تبلیغات این میوه ها زیاد به چشم می خورد و انواع و اقسام آن را به فروش می رسانند.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران تصریح کرد: برخی از فروشگاه هایی که زیر مجموعه اتحادیه ما نیستند و پروانه کسب ندارند نیز این کار را می کنند که غیرقانونی است.

کارگر در بخش ‌دیگری از سخنان خود درباره دلایل گرانی موز در بازار گفت: دلیل این تغییرات قیمتی، گران شدن نرخ ارز است.

وی درباره اینکه چرا طی ماه های گذشته که نرخ ارز تغییر کرده بود قیمت این میوه تا این حد گران نشده بود؟، افزود: قبلا واردات با قیمت های پایین انجام شده بود اما وقتی که ذخایر واردات قبلی در انبارها تمام شد و محصول با ارز گران وارد شد قیمت آن هم تغییر کرد.

کارگر اضافه کرد: هم اکنون سقف قیمت موز (باکیفیت) در میدان مرکزی میوه و تره بار کیلویی ١١ هزارتومان است.

وی درباره اینکه احتمال کاهش قیمت در روزهای آینده وجود دارد، اظهارداشت: ما همیشه خوشحال می شویم خبر خوب و مثبت اعلام کنیم اما با شرایطی که هست، قیمت این میوه پایین تر نمی آید.

کارگر با بیان اینکه گوجه فرنگی، بادمجان و هویج نیز طی روزهای اخیر گران شده است، افزود: این محصولات بین ١٠ تا ١٢ درصد گران شده اند ضمن اینکه هندوانه طی روزهای اخیر با کاهش قیمت مواجه شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر کارخانه های تولیدکننده رب گوجه ها را برای تولید این محصول جمع آوری می کنند و در کنار این امر صادرات نیز انجام می شود دلیل گرانی بادمجان نیز افزایش صادرات است.

کارگر گفت: دلیل گرانی هویج نیز گرما و دشواری حمل آن از مقاصد تولیدی است و باخنک تر شدن هوا این محصول ارزان می شود.

وی افزود: قیمت هندوانه در میدان مرکزی تا ١٠٠٠ الی ١٢٠٠ تومان کاهش یافته چرا که عرضه آن زیاد شده و این محصول هم اکنون از همدان و نقاط دور شهری نیز وارد بازار می شود.