به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، باور به قیامت را یکی از عناصر بازدارنده از گناه دانست و گفت: در این شرایط اقتصادی باید به آیات قرآن توجه کنیم. آنهایی که کم فروشی می‌کنند و گران فروشند باید بدانند که قیامت وجود دارد. قیامت را باور داشته و به مردم خوبمان فشار نیاورند. اگر در این دنیا گیر قانون نیفتادید قیامت را چه می کنید؟

وی معادباوری را رمز مقاومت در برابر سختی و مشکلات دانست و افزود: در تاریخ بارها دیده ایم که با اعتماد بر خدا چه بسیار گروه‌های کمی که بر گروه های زیاد غلبه کرده اند.

آیت الله خاتمی در ادامه با اشاره به مناسبت های پیش رو و سالروز شهادت رئیسعلی دلواری گفت: رئیسعلی در راه مبارزه با انگلستان جان خود را فدا کرد. انگلیسی که پرونده سیاهی در مبارزه با اسلام و ملت بزرگ ایران دارد.

وی با تشکر از مردم برای برپایی باشکوه جشن عید غدیر اظهار داشت: غدیر، عید اکمال دین است و هیچ روزی به این حد توسط ائمه برای برپایی جشن و شادی تاکید نشده است. عید غدیر منحصر به آن زمان نیست و در همه اعصار باید باشد. معنای غدیر این است که بیعت تنها مرتبط با آن زمان نیست.

امام جمعه موقت تهران بیعت با ولایت فقیه را بیعت با غدیر دانست و گفت: ولایت فقیه ما قطره ای از دریای بی کران غدیر است که به حمدالله مردم ما پشتیبان آن هستند و به بیان امام(ره) تا زمانی که مردم پشتوانه ولایت فقیه باشند کشور آسیب نمی بیند.

وی در ادامه به سالروز شهادت شهیدان باهنر و رجایی و هفته دولت اشاره کرد و اظهار داشت: شهید رجایی هویت خود را در تقلید از امام و ولایت فقیه می دانست.

آیت الله خاتمی با اشاره به دیدار روز چهارشنبه اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: سیره امام و مقام معظم رهبری همواره این بوده است که از تمامی دولت های بعد از انقلاب حمایت کند. این حمایت ریشه منطقی دارد. دولت ها انتخاب مردم هستند و حمایت از آنها احترام به رای مردم است. از سوی دیگر اداره یک کشور ۸۰ میلیونی کار آسانی نیست. همه باید دولتمردان را کمک کنند تا گره از کار مردم باز شود.

خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: یک روز حمایت از دولت، نصیحت دولتمردان و بیان ضعف کارهاست. از سوی دیگر دولتمردان باید بدانند که تابلوی نظام هستند و هر عمل خوب و بد آنها پای انقلاب اسلامی نوشته می‌شود.

امام جمعه موقت تهران در ادامه به ویژگی های دولتمردان در حکومت اسلامی اشاره کرد و گفت: دولتمردان در حکومت اسلامی مسئولیت را امانت می دانند نه لقمه چرب. کسی که مسئولیت را امانت می داند اختلاس، پارتی بازی و حقوق نجومی در کارش نیست.

وی افزود: دولتمرد اسلامی دغدغه گسترش دین دارد و بدنبال تحقق عدالت اجتماعی است. دولتمردان در نظام اسلامی، خود را خادم مردم می دانند و قانونمند عمل می کنند. او شایسته سالاری را در دستور کار خود قرار می دهد نه قبیله گرایی و فرزند و حزب سالاری را. زندگی دولتمرد اسلامی همسان با محرومین جامعه است.

آیت الله خاتمی با اشاره به جلسه روز سه شنبه سوال از رئیس جمهور در مجلس گفت: روز سه شنبه نمایش زیبای مردم سالاری را شاهد بودیم. بحث ها بسیار جدی بود و نمایندگان و رئیس جمهور هم با جدیت به مسئله پرداختند. از سوی دیگر در گفتار رئیس جمهور و نمایندگان متانت وجود داشت.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: در جلسه سوال از رئیس جمهور، نمایندگان از پاسخ به ۴ سئوال قانع نشدند پس دولتمردان باید تلاش کنند که این خلاء را پر کنند. البته دشمنان بدنبال دعوا بودند اما رفتار متین رئیس جمهور و نمایندگان، آنها را ناکام گذاشت. این جلسه نشان داد مشکل اصلی مردم مسئله معیشت و مشکلات اقتصادی است. پس حاشیه ها نباید این موضوع را تحت تاثیر قرار دهد. راه حل همه این مشکلات، اقتصاد مقاومتی است که چند سالی است از سوی رهبرانقلاب مطرح می‌شود.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه با قاطعیت و با عدالت تا آخر در صحنه باشد و با مفاسد اقتصادی مبارزه کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رهبرانقلاب بارها تاکید فرموده اند که ما با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نمی کنیم چون دولت فعلی آمریکا پایبند به هیچ عهدی نیست و هیچ تعهدی برای او اهمیت ندارد.

آیت الله خاتمی در خصوص رفتار با کشورهای همسایه نیز افزود: سیاست جمهوری اسلامی درباره کشورهای همسایه همواره دوستانه بوده اما این رفتار باید دو طرفه باشد. آنها باید بدانند که اگر سیاست درستی را اتخاذ کنند جمهوری اسلامی بدنبال گسترش روابط دوستانه با آنهاست.

خطیب نماز جمعه تهران اظهار داشت: مقام معظم رهبری مذاکره با اروپا را بلامانع دانستند ولی تاکید فرمودند اقتصاد و مسائل سیاسی را نباید به این مذاکرات و طرف های اروپایی گره زد.

امام جمعه موقت تهران در پایان تاکید کرد: آمریکا، اتحادیه اروپا و جهانیان بدانند که نظام اسلامی از خطوط قرمز خود از جمله اقتدار موشکی سر سوزنی عقب نمی نشینند.