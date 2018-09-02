به گزارش خبرنگار مهر، آخرین باری که تیم فوتبال استقلال موفق شد بالاتر از دیگر تیم‌های لیگ برتر در صدر جدول رده بندی بایستد، به لیگ پانزدهم و هفته بیست و هشتم این مسابقات باز می‌گردد.

آبی پوشان که با پرویز مظلومی شرایط خوبی در لیگ پانزدهم داشتند، در هفته بیست و هشتم و به لطف پیروزی ۲ بر یک مقابل راه آهن بالاتر از پرسپولیس و استقلال خوزستان در صدر جدول قرار گرفتند. اما در هفته بیست و نهم و به سبب شکست خانگی ۳ بر ۲ مقابل تراکتورسازی تبریز صدر جدول را از دست دادند.

وقتی استقلالی‌ها در روز ۱۹ اردیبهشت سال ۹۵ صدر جدول را از دست دادند تصورش را هم نمی‌کردند این آخرین صدرنشینی آنها در لیگ برتر تا به امروز باشد.

حالا از آخرین صدرنشینی این تیم ۶۸ هفته فوتبالی گذشته و آنها دو سال و حدودا ۴ ماه است که با صدر جدول بیگانه هستند. با توجه به اختلاف امتیازی که آبی پوشان با صدر جدول دارند، حداقل روی کاغذ تا ۴ هفته فوتبالی دیگر قادر به رسیدن به صدر نیستند که این نشان می‌دهد طلسم دوری آبی پوشان از صدر جدول حداقل ۷۲ هفته خواهد بود و این برای استقلال در تاریخ حضورش در این مسابقات یک رکورد به حساب می‌آید.

آخرین صدرنشینی تیم استقلال در لیگ برتر با هدایت پرویز مظلومی بوده است و این تیم بعد از مظلومی با علیرضا منصوریان و وینفرد شفر به صدر جدول نرسیده است. بین منصوریان و شفر یک مربی به نام میک مک درموت تنها برای یک هفته بعنوان سرمربی موقت هدایت آبی پوشان را بر عهده داشت.

در فاصله ۶۸ هفته‌ای که استقلال طعم صدرنشینی در جدول را نچشیده است، تیم‌های پرسپولیس، استقلال خوزستان، سیاه جامگان، تراکتورسازی، پارس جنوبی جم، سایپا و پدیده خراسان صدرنشینی در لیگ برتر را تجربه کرده‌اند.

در صورتی که پدیده صدرنشین فعلی مسابقات ۴ بازی آینده خود را با شکست پشت سر بگذارند و دیگر تیم های بالای جدول مثل سپاهان، سایپا، پرسپولیس، پیکان، پارس جنوبی و... نیز امتیازات زیادی از دست بدهند و آبی پوشان در چهار هفته آینده ۴ پیروزی پی در پی بدست آورند، صدرنشینی این تیم در لیگ برتر امکان پذیر می شود. اتفاقی که محقق شدن آن تا ۴ هفته آینده قدری بعید به نظر می رسد.