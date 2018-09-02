فساد جنسی سازمان یافته زائران عراقی در کشور صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تقی رستم وندی در حاشیه نشست شورای اجتماعی کشور افزود: از سال های گذشته به صورت جسته و گریخته مواردی از وجود فساد زائران عراقی در شهرهای مذهبی کشورمان گزارش می شد اما اینکه یک شبکه سازماندهی شده در این زمینه فعال باشد، صحت ندارد.

وی با بیان اینکه مسئولان استانی هم این مورد را تأیید نکرده اند، ادامه داد: حضور گردشگران در هر کشوری در کنار شکوفایی اقتصادی مواردی از پیامدهای اجتماعی منفی را هم ممکن است در پی داشته باشد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: در ماه های اخیر در حوزه جنگ اقتصادی و عملیات روانی، دشمنان حساب ویژه ای کردند بنابراین باید به این گونه اخبار با نگاه شک و تردید ورود کنیم.

رستم وندی با اشاره به دو دستور جلسه امروز شورای اجتماعی کشور گفت: بررسی تحولات اجتماعی کشور در ۷-۸ ماه گذشته امروز مورد بررسی قرار گرفت. از دی ماه ۹۶ ناآرامی ها و اعتراضاتی در کشور شکل گرفت که با یک فاصله زمانی کوتاه آرام شد و در بستر قانونی خود قرار گرفت. در همین راستا دستگاه های امنیتی و نظامی و همچنین صاحبنظران دانشگاهی و جامعه شناسان این تحولات را مورد بررسی قرار دادند و شناخت ماهیت این ناآرامی ها را در محافل علمی و رسانه ها بررسی کردند.

وی یادآور شد: امروز در جلسه شورای اجتماعی تلاش شد مجموعه منسجمی از دیدگاه های صاحب نظران و اساتید دانشگاه به صورت دسته بندی ارائه شود. جمع بندی ما این بود که باید تلاش شود اطلس مسائل اجتماعی کشور را تهیه کنیم تا بر مبنای آن نارضایتی های اجتماعی را شناسایی کنیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به تنوع قومی- نژادی و ... خاطرنشان کرد: باید شناخت دقیقی از افکار متنوع در سطح جامعه داشته باشیم. اگر چه با وجود تنوع کثیر، جامعه ما از انسجام بالایی برخوردار است اما باید با رصد تحولات اجتماعی در حوزه نارضایتی ها اجازه ندهیم این هسته های خاموش و نهفته تبدیل به ناامنی سیاسی و اجتماعی شود و امنیت کشور به خطر بیفتد.

رستم وندی اضافه کرد: دشمن تلاش می کند از ظرفیت نارضایتی ها استفاده کند و بر موج نارضایتی سوار شود تا به اهداف خود برسد. مسئولان آمریکا و برخی کشورهای منطقه پیش از این اعلام کرده بودند که قصد دارند جامعه ما را به سمت فروپاشی از درون حرکت دهند. اما تحولات چند ماه اخیر نشان داد که مردم با انسجام خود در مقابل تحریکات بیرونی مقابله کردند.

وی تأکید کرد: باید نقشه راهی وجود داشته باشد که هر دستگاهی رویکردهای سازمانی خود را به سمت ایجاد رضایت اجتماعی در جامعه ارائه کند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به برگزاری جلسات آسیب های اجتماعی در حضور رهبر انقلاب اظهار داشت: جلسه بعدی در حضور رهبری احتمالاً در آبان ماه برگزار می شود و در این جلسه از پیشرفت کار در حوزه های مختلف آسیب های اجتماعی گزارشی ارائه خواهد شد و یکی از آسیب ها به صورت خاص مورد بررسی قرار خواهد گرفت.