به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، قیمت پایه دستگاه ها ۴۹۹۹ یوان است. تلویزیون های جدید طبق برنامه ریزی امروز برای فروش در چین عرضه می شوند.

تلویزیون Vision Smart Screen 4با ۱.۵ میلیمتر لبه بسیار باریک، نرخ نمایشگر به بدنه ۹۸ درصد و میدان وسیع تر دید، طراحی خارق العاده ای دارد. همچنین این ابزار دارای طراحی بدنه یکپارچه فلزی است که از فولاد قدرتمند ساخته شده است.

پنل ۴K مذکور با ۲۳۰۴ پارتیشن هوشمند کنترل نور عرضه شده و می تواند ویژگی های یک تصویر را به طور واقعی تحلیل و درخشش نور را به طور دقیقتر تنظیم کند. همچنین می تواند به طور هوشمند نور و سایه را پردازش کند و نشان دهد.

این دستگاه از طیف رنگی گسترده 92% DCI-P3 پشتیبانی می کند و به معنای دقیق تر رنگ ها را دقیق تر نشان می دهد. به گفته شرکت در تلویزیون مذکور رنگ ها زنده تر هستند.

تلویزیون هوشمند مذکور مجهز به ۴ گیگابایت RAM و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی است که با تراشه ۴ هسته ای AI Vision فعال می شود. تراشه مذکور دارای1.6TNPU برای پردازش مبتنی بر هوش مصنوعی است و ویژگی های هوش مصنوعی مانند ردیابی پرتره در تماس ویدئویی و شناسایی حالت بدنی نشستن کودکان را فعال می کند.

قیمت نسخه ۶۵اینچی این تلویزیون ۶۹۱ دلار، نسخه ۷۵ اینچی ۸۹۹ و ۸۶ اینچی ۱۲۴۵ دلار است.