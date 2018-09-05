به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در صفحه توییتر خود نوشت: «شورای امنیت تنها یک قطعنامه درباره ایران دارد و ترامپ آنرا نقض کرده و با قلدری می‌خواهد دیگران را هم به نقض آن وادار کند. اکنون وی می‌خواهد با سوءاستفاده از ریاست دوره‌ای بر شورای امنیت موضوعی را که برای ۷۰ سال به فلسطین اختصاص داشته منحرف کرده و در آن جلسه ایران را برای اوضاع وحشتناکی که او و مشتریانش در سراسر خاورمیانه ایجاد کرده‌اند متهم کند؛ وقاحت!»