به گزارش خبرنگار مهر، قلی الله قلی زاده شامگاه دیروز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه نمایندگان شمال استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی را با مرکزیت اهر امضاء کردهاند، اظهار داشت: نمایندگان مشگین شهر، پارسآباد، بیله سوار و گرمی و کلیبر، خداآفرین، هوراند، اهر و ورزقان تشکیل استان آذربایجان شمالی را پیشنهاد دادهاند.
وی با اشاره به اظهار بیاطلاعی استاندار آذربایجان شرقی از طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی، افزود: طبیعی است که استاندار آذربایجان شرقی از این طرح اطلاع نداشته باشند چون به وی درباره این طرح گفته نشده است.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس ادامه داد: طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی از اینکه مسئولان دولتی بیشتر به مراکز توجه دارند مطرح کردیم تا مسئولان به خود بیایند و به شهرستانهای محروم توجه کنند.
الله قلی زاده در واکنش به تکذیبیه نماینده مردم اهر و هریس گفت: با آقای عبدالهی نماینده اهر و هریس در خصوص طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی صحبتهایی کردیم و هنوز اطلاع ندارم ایشان طرح را امضاء کردهاند یا خیر، اما درهرصورت اگر طرح تشکیل استان جدید تصویب شود بخش عمدهای مطالبات مردم تحقق مییابد.
وی بابیان اینکه تشکیل استان جدیدی به نام آذربایجان شمالی که شهرستانهای قرهداغ را در برمیگیرد در واقع میتوان احترام به قدمت این منطقه قلمداد کرد، ابراز داشت: برای تصویب شدن طرح استان جدید تلاش میکنیم اما اگر هم نتوانستیم باز چیزی را از دست ندادهایم و حال در این طرح اول کار هستیم.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس با تأکید بر اینکه تمرکزگرایی از جمله آفتهایی است که شهرستانهای محروم را رنج میدهد، خاطرنشان کرد: هر نماینده یقیناً دوست دارد حوزه انتخابیه خود را آباد و توسعهیافته کند و این طرح هشداری برای مسئولان است که به اینگونه مناطق که از خدمات و امکانات کمتر بهرهمند شدهاند نیز نگاه متوازن داشته باشند.
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