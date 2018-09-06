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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۴۰

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس:

نمایندگان طرح تشکیل استان جدید به مرکزیت اهر پیشنهاد کرده‌اند

نمایندگان طرح تشکیل استان جدید به مرکزیت اهر پیشنهاد کرده‌اند

تبریز - نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس گفت: نمایندگان شمال استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی را با مرکزیت اهر امضاء کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، قلی الله قلی زاده شامگاه دیروز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه نمایندگان شمال استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی را با مرکزیت اهر امضاء کرده‌اند، اظهار داشت: نمایندگان مشگین شهر، پارس‌آباد، بیله سوار و گرمی و کلیبر، خداآفرین، هوراند، اهر و ورزقان تشکیل استان آذربایجان شمالی را پیشنهاد داده‌اند.

وی با اشاره به اظهار بی‌اطلاعی استاندار آذربایجان شرقی از طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی، افزود: طبیعی است که استاندار آذربایجان شرقی از این طرح اطلاع نداشته باشند چون به وی درباره این طرح گفته نشده است.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس ادامه داد: طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی از اینکه مسئولان دولتی بیشتر به مراکز توجه دارند مطرح کردیم تا مسئولان به خود بیایند و به شهرستان‌های محروم توجه کنند.

الله قلی زاده در واکنش به تکذیبیه نماینده مردم اهر و هریس گفت: با آقای عبدالهی نماینده اهر و هریس در خصوص طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی صحبت‌هایی کردیم و هنوز اطلاع ندارم ایشان طرح را امضاء کرده‌اند یا خیر، اما درهرصورت اگر طرح تشکیل استان جدید تصویب شود بخش عمده‌ای مطالبات مردم تحقق می‌یابد.

وی بابیان اینکه تشکیل استان جدیدی به نام آذربایجان شمالی که شهرستان‌های قره‌داغ را در برمی‌گیرد در واقع می‌توان احترام به قدمت این منطقه قلمداد کرد، ابراز داشت: برای تصویب شدن طرح استان جدید تلاش می‌کنیم اما اگر هم نتوانستیم باز چیزی را از دست نداده‌ایم و حال در این طرح اول کار هستیم.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس با تأکید بر اینکه تمرکزگرایی از جمله آفت‌هایی است که شهرستان‌های محروم را رنج می‌دهد، خاطرنشان کرد: هر نماینده یقیناً دوست دارد حوزه انتخابیه خود را آباد و توسعه‌یافته کند و این طرح هشداری برای مسئولان است که به این‌گونه مناطق که از خدمات و امکانات کمتر بهره‌مند شده‌اند نیز نگاه متوازن داشته باشند.

کد مطلب 4395535

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    نظرات

    • giddy IR ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
      5 6
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      لطفا آذربایجان را بیش از این تکه پاره نکنید
    • مرادزاده IR ۱۳:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
      6 2
      پاسخ
      سلام وعرض ادب خدمت تمام سروران عزیز. البته بنده نظری درمورد تشکیل استان جدیدندارم چون این کار بزرگان ومتخصصین است. ولی حقیقت این است که مسئولین مرکز به شهرستان ها توجهی ندارند . و امیدوارم به دل نگیرند
    • عطار IR ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
      4 0
      پاسخ
      اگر درد مردم رو دارید و مرد عملید بخش ترکمانچای شهرستان میانه رو به شهرستان ارتقا بدهید چرا که بعلت وسیع بودن ابن شهرستان خدمت رسانی به روستاها مخصوصاً روستاهای دور افتاده با هزاران مشکل مواجه است.
    • عسکری IR ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
      5 3
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      اصلا میگما بیاین هر شهر استان آذربایجان ها را یک استان کنید خیال همه را راحت کنید!
    • یک فارسی IR ۱۸:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
      2 2
      پاسخ
      این مسئله به مردم آذربایجان مربوط است.
    • احمدی خیاوی IR ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
      7 2
      پاسخ
      خدا وکیلی دیوار اردبیل کوتاه است. تمام بی عرضه گیهای خودمان را گردن اردبیل و تبریز نیاندازیم
    • احمدی خیاوی IR ۰۷:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
      8 2
      پاسخ
      نکته مضحک این پیشنهاد این است که این استان به مرکزیت اهر پیشنهاد شده است و نماینده اهر آن را تکذیب کرده است . مگر میشه که از کلانشهر زیبایی مثل اردبیل جدا شویم وتابع اهر بشویم ؟
    • اصول الدینی IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
      6 0
      پاسخ
      به عنوان یک مشکین شهری عرض میکنم مشکل از نماینده مشکین شهر است نه مسئولین استان اردبیل . الحق و الانصاف اردبیلیها بعد استان شدن خیلی در پیشرفت مشکین شهر تلاش کردند و سنگ تمام گذاشتند
    • قارا قورت IR ۰۹:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
      5 0
      پاسخ
      بنده از منطقه جعفرآباد هستم. به نظرم اردبیل نسبت به سایر استانها توجه بیشتری به شهرستانهاش میکنه. مشکل در مسئولین خود شهرستان است. اردبیل خودش زخم خورده و تاوان شهرستان بودنش در گذشته است. ناشکری نکنیم.
    • حسین IR ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
      3 2
      پاسخ
      سلام. بنظر بنده آذربایجان شرقی و اردبیل به شهرستانهایش توجهی ندارند. چرا زنجان یا آذربایجان غربی در فکر تقسیم نیستند. باید کاری کرد
    • IR ۲۱:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
      3 2
      پاسخ
      اینجوری اردبیل وسرعین وخلخال در استان اردبیل باقی می مانند که بعد چند سال باید بدلیل کوچکی به استان آذربایجان شمالی ملحق شوند ولی اینبار تحت قیمومیت اهر. واقعا طرح زیرکانه ای است .
    • حامد US ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      از نمایندگان محترم و وزیر کشور و رئیس جمهور گرامی مستدعی ست با ایجاد استان مربوطه به داد مردم محروم اهر و شهرستانهای تابعه برسند و هدیه بزرگی رو به مردم منطقه بزرگ ارسباران و مغان عطا نمایند وجود معادن متعدد موجب مخالفت عده ای در این مهم گردیده و دولت عدالت مثل همیشه حرف دل مردم منطقه باشند

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