ثبت شفاف معاملات املاک شهرداری/ آخرین وضعیت طرح تعارض منافع

بهاره آروین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سرانجام طرح تعارض منافع گفت :طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران یک بار در کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و کمیسیون حقوقی موردبررسی قرار گرفت. نکاتی از طرف کارشناسان کمیسیونها و سازمان بازرسی شهرداری تهران مطرح و همچنین پیشنهاداتی ارائه شد. مقرر شد که کمیته شفافیت این پیشنهادات را جمعبندی و متن اصلاحشده را نهایی کند و پیشبینی میکنیم در دومین جلسهی مشترکی که میان کمیسیون برنامه و بودجه با کمیسیون حقوقی برگزار خواهد شد، این طرح مورد بررسی قرار بگیرد و نسخهی نهایی آن برای تصویب به صحن شورا ارائه شود و تا اواخر شهریور انشاءالله دیگر حتما طرح تعارض منافع در مرحلهی بررسی در صحن علنی شورا قرار میگیرد.
تهیه گزارش از اتصال کامل سامانه املاک به سامانه مالی
وی در خصوص این که آیا کمیته شفافیت به فعالیتهای سازمان املاک و مستغلات ورود میکند گفت: جلسه کمیته شفافیت چندی پیش در محل سازمان املاک و مستغلات برگزار شد و بهدلیل اینکه این سازمان به بسیاری از سامانههای مهم شهرداری در ثبت عملیات مالی (ازجمله سامانهی قراردادها و سامانهی مالی) متصل نبود، ما جلسهای را برگزار کردیم تا ببینیم مساله چیست. معاملاتی که در سازمان املاک و مستغلات انجام میشود معاملات خاصی است و از معاملات معمول در شهرداری (که معمولا در قراردادهای هزینهای و درآمدی دستهبندی میشود) متفاوت است و در قالب خرید و فروش املاک صورت میگیرد. در جلسه با این سازمان مقرر شد که راهبران سامانه های مالی و قراردادها با نمایندگان سازمان املاک و کارشناسان کمیته شفافیت جلساتی برگزار کنند تا راهکارهای ایجاد امکان ثبت معاملات این سازمان در این سامانهها مورد بررسی قرار گیرد. بنا بر این ما تا آخر شهریورماه، از فرآیند اتصال کامل سامانهی املاک به سامانهی مالی گزارش خواهیم داشت. اتفاقی که در حال حاضر رخ می دهد، این است که سازمان املاک اصطلاحا در دو جا اطلاعات وارد میکند و این سبب می شود خطای انسانی پیش بیاید. خود آنها هم از این امر ناخشنود هستند و میگویند مغایرتهایی که بین دو سامانه هست، همواره برای حسابرسان مسالهساز شده و از اینکه یک سامانه base باشد، استقبال میکنند. حالا ما یا به سمت یکپارچگی میرویم - به این معنا که اطلاعات از روی سامانهی جامع املاک و سامانه مالی خاص مورد استفاده در سازمان املاک، بدون دخالت عامل انسانی توسط سامانههای دیگر خوانده شود- و یا اینکه ما بهطور کامل سامانههای مالی و قراردادهای شهرداری تهران را برای معاملات سازمان املاک نیز مناسبسازی خواهیم کرد و کارکرد آن سامانهی مالی موازی بهطور کلی از دستور خارج خواهد شد. در واقع قرار بر این است که گزارش کارشناسی تا آخر شهریورماه در این مورد تهیه و یکی از این دو راه انتخاب شود.
امکان ثبت اطلاعات معاملات سازمان املاک در سامانه قرار دادها نبود
وی تاکید کرد: سازمان املاک واقعا نمیتوانست اطلاعات معاملاتش را در سامانهی فعلی قراردادها ثبت کند چون اساسا این سامانه فقط برای قراردادهای هزینهای و مناقصه طراحی شده و چون معاملات این سازمان از جنس خرید و فروش ملک بود، ثبت اطلاعات نمیتوانست صورت بگیرد، ولی مقرر شد که ظرف یک ماه این مناسبسازی برای ثبت بدون گردش اطلاعات معاملات این سازمان صورت گیرد و بدینترتیب اطلاعات معاملات انجامشده در سازمان املاک در دورهی جدید مدیریتشهری منتشر و در وبسایت شفاف در دسترس عمومی قرار گیرد. همچنین مقرر شد چارت زمانی راهاندازی کامل سامانهی قراردادها در سازمان املاک و ثبت با گردش معاملات این سازمان نیز تا پایان شهریورماه تهیه شود. در صورت مناسبسازی سامانه قراردادها برای ثبت باگردش معاملات سازمان املاک، ما میتوانیم سامانهی قراردادها را بهعنوان سامانهی جامع معاملات بشناسیم چون وقتی یکی از متفاوتترین نوع معاملات در سامانهی قراردادها ثبت میشود، خود این سامانه از آن حالت منحصر به ثبت اطلاعات قراردادهای هزینهای خارج میشود و میتواند خریدوفروش املاک را هم در خودش ثبت کند. در واقع با اجرای این طرح و اعلان عمومی آن، یکی از مهمترین انواع معاملات یعنی تهاترها و خرید و فروش املاک، امکان ثبت در سامانهی جامع معاملات را پیدا میکند.
ما به حوزه ثبت املاک هم ورود خواهیم کرد/ تهیه بانک اطلاعات جامع املاک شهرداری تهران
آروین در پاسخ به این پرسش که به جز معاملات و واگذاریها، یک موضوعی که در سازمان املاک مستغلات هست، شفاف نبودن میزان املاک شهرداری است. خیلی از اینها سند ندارد و یا در مناطق اطلاعات را به سازمان املاک و مستغلات نمیدهند. پیشبینی خاصی برای مقابله با این ماجرا صورت گرفته است؟ گفت :شهرداری تهران سامانهای به نام «سامانهی جامع املاک» دارد. در این سامانه فرض بر این است که باید اطلاعات تمام املاک شهرداری تهران ثبت شود. راهی که برای ثبت اطلاعات در نظر گرفته شده، این است که این سامانه به سیستم ارزیابی املاک وصل شود. بر این اساس زمانی که یک ملک در شهرداری تهران بخواهد واگذار شود، اجاره داده شود یا خریداری شود، چون باید مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد، آن سیستم به سیستم جامع املاک وصل است و خودبهخود اطلاعات مورد نیاز اینجا وارد میشود. البته خیلی از املاک هم هستند که ممکن است برای اجاره، واگذاری و فروش سراغ آنها نروند. درواقع بخشنامهی مدیریتی هم برایشان صادر شده، ولی ما هنوز راهی را برای ثبت سیستماتیک آنها پیدا نکردهایم. چیزی که در دستورکارمان هست؛ این است که بتوانیم راهی برای ثبت اطلاعات املاکی پیدا کنیم که چون به سیستم ارزیابی کارشناسی ورودی نداشتهاند، ممکن است اطلاعاتشان ثبت نشده باشد.
وی افزود:حدود ۲۰ هزار سندی که بهصورت کاغذی در بایگانی سازمان املاک بود بهصورت سیستماتیک در همین دورهی جدید مدیریت شهری در سامانه جامع املاک ثبت شده و بهنظر میرسد اگر این روند ادامه پیدا کند و سازمان املاک با جدیت مسالهی ثبت الکترونیکی اسناد و املاک را در دستورکارش قرار بدهد، ما یک بانک اطلاعات جامع از املاک شهرداری تهران خواهیم داشت.
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