به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی امینی نژاد استاد فلسفه اسلامی، صبح امروز ۱۵ شهریورماه در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی که به همت دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با حضور اساتید منتخب علوم انسانی و فلسفه اسلامی در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی آغاز شد، به تبیین «فلسفه اسلامی نمونه‌ای از دانش دین بنیان» پرداخت و اظهار کرد: فلسفه اسلامی تحت تاثیر آموزه‌های دینی مدلی را ارائه کرده که می‌توان از آن برای شکل‌دهی به علوم انسانی استفاده کرد.

وی گفت: تعبیر علوم دینی تعبیر رسا و دقیقی نیست و اگر از منظر ارتباط علوم با دین بحث کنیم با سه طیف روبرو هستیم؛ علومی که مبتنی و برآمده از دین است، علومی که انتساب با دین دارد ولی مبتنی و منتهی به دین می شود و علومی که منتسب به دین است اما منتهی به دین نمی‌شود.

این محقق مبانی، تعیین قلمرو جغرافیا، اهداف، روش‌ها، گزاره‌ها و داوری در خصوص مسایل دانش دین بنیان را در شکوفایی و تکمیل علوم تاثیرگذار دانست و گفت: شکل‌گیری دانش‌های دین بنیان از طریق سبک برون دینی و درون دینی محقق می‌شود که اعتبار خود را از راه استناد به دین دریافت می‌کند.

حجت الاسلام امینی نژاد افزود: دانش دین بنیان درون دینی در بستر ایمان شکل می‌گیرد در صورتی که سبک تحقیقی و برون دینی گرچه از دین نشات گرفته اما براساس روش‌های متعارف عقلی شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: دانش‌ دین بنیان علاوه بر اینکه قابلیت عرضه جهانی دارد و می‌تواند هویت دین را شکل دهد، قابل الحاق است و دانش‌های منتهی به دین را شکل می‌دهد.

این استاد حوزه علوم انسانی اسلامی، با تاکید بر اینکه دریافت گزاره‌های دینی موجب ازدیاد ایمان می‌شود گفت: فهم گزاره‌های دینی در مسایل ایمان موثر است و مسئله ایمان‌آوری در همه ساحت‌های دین تاثرگذار خواهد بود.

وی بیان کرد: اگر علوم انسانی نشات گرفته از دانش دین بنیان باشد، کمک بزرگی به بشریت برای استفاده از ظرفیت‌ها و دریافت حقیقت دانش کرده است.

نشست «فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی» پنج شنبه ۱۵ شهریورماه از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر در بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی برگزار می شود.