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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

مدرس حوزه و دانشگاه:

دانش دین بنیان، درون دینی در بستر ایمان شکل می‌گیرد

دانش دین بنیان، درون دینی در بستر ایمان شکل می‌گیرد

حجت الاسلام امینی نژاد گفت:دانش دین بنیان درون دینی در بستر ایمان شکل می‌گیرد در صورتی که سبک تحقیقی و برون دینی گرچه از دین نشات گرفته اما براساس روش‌های متعارف عقلی شکل گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی امینی نژاد استاد فلسفه اسلامی، صبح امروز ۱۵ شهریورماه در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی که به همت دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با حضور اساتید منتخب علوم انسانی و فلسفه اسلامی در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی آغاز شد، به تبیین «فلسفه اسلامی نمونه‌ای از دانش دین بنیان» پرداخت و اظهار کرد: فلسفه اسلامی تحت تاثیر آموزه‌های دینی مدلی را ارائه کرده که می‌توان از آن برای شکل‌دهی به علوم انسانی استفاده کرد.

وی گفت: تعبیر علوم دینی تعبیر رسا و دقیقی نیست و اگر از منظر ارتباط علوم با دین بحث کنیم با سه طیف روبرو هستیم؛ علومی که مبتنی و برآمده از دین است، علومی که انتساب با دین دارد ولی مبتنی و منتهی به دین می شود و علومی که منتسب به دین است اما منتهی به دین نمی‌شود.

این محقق مبانی، تعیین قلمرو جغرافیا، اهداف، روش‌ها، گزاره‌ها و داوری در خصوص مسایل دانش دین بنیان را در شکوفایی و تکمیل علوم تاثیرگذار دانست و گفت: شکل‌گیری دانش‌های دین بنیان از طریق سبک برون دینی و درون دینی محقق می‌شود که اعتبار خود را از راه استناد به دین دریافت می‌کند.

حجت الاسلام امینی نژاد افزود: دانش دین بنیان درون دینی در بستر ایمان شکل می‌گیرد در صورتی که سبک تحقیقی و برون دینی گرچه از دین نشات گرفته اما براساس روش‌های متعارف عقلی شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: دانش‌ دین بنیان علاوه بر اینکه قابلیت عرضه جهانی دارد و می‌تواند هویت دین را شکل دهد، قابل الحاق است و دانش‌های منتهی به دین را شکل می‌دهد.

این استاد حوزه علوم انسانی اسلامی، با تاکید بر اینکه دریافت گزاره‌های دینی موجب ازدیاد ایمان می‌شود گفت: فهم گزاره‌های دینی در مسایل ایمان موثر است و مسئله ایمان‌آوری در همه ساحت‌های دین تاثرگذار خواهد بود.

وی بیان کرد: اگر علوم انسانی نشات گرفته از دانش دین بنیان باشد، کمک بزرگی به بشریت برای استفاده از ظرفیت‌ها و دریافت حقیقت دانش کرده است.

نشست «فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی» پنج شنبه ۱۵ شهریورماه از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر در بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی برگزار می شود.

کد مطلب 4395801
سارا فرجی

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