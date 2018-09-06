طب سنتی اسلامی و تغییر سبک زندگی سلامت مردم را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همایش بزرگ طب سنتی اسلامی روز پنجشنبه با حضور گسترده خانواده ها و بانوان در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حسین خیراندیش در این مراسم گفت: یکی از رفتارهای گذشته مردم، گرم نگه داشتن اندام میانی بود که این رفتارها جزو سبک زندگی آنها بود و نتایج خوبی داشت.

وی افزود: مردم در گذشته از کودکی کمر و پهلوی خود را می‌بستند که این کار در دوران جوانی به کمربند چرمی تبدیل می شد و در کهنسالی به شالی از جنس پشم تغییر می‌کرد و از فصل پاییز تا اردیبهشت ماه مورد استفاده قرار می‌گرفت و با این رفتارها از ابتلا به بیماری‌هایی همچون بیماری‌های کلیوی پیشگیری می‌شد.

پدر طب سنتی اسلامی ایران استفاده از لباس زیر ابریشمی را برای بانوان توصیه کرد و گفت: این روش برای درمان سرطان سینه و کیست تخمدان بانوان موثر است.

خیراندیش ضمن توصیه هایی در خصوص گرم ماندن کلیه ها بیان کرد: برای گرم نگه داشتن کلیه ها، باید آنها را از معرض سرمای شدید در امان نگهداریم و در مناطق کوهستانی که رطوبت بیشتر است از تشک پشم فشرده و نمد به ویژه برای بانوان استفاده شود و در وقت خواب در معرض کولر نباشند.

وی اظهارداشت: می توان به تشک‌های مدرن امروزی یک لایه نازک از پتوی پشمی اضافه کرد و اگر تشک‌های مدرن با پشم طراحی کنند بسیار بهتر می شود و فرش آکرولیک رطوبت را جذب می کند.

پدر طب سنتی اسلامی ایران بیان کرد: رطوبت و سردی، عمر انسان فعال را کاهش می دهد و بهتر است از ماندن طولانی مدت در استخر خودداری شود و توجه به این امر می تواند از رسیدن سردی و رطوبت به پهلوها جلوگیری کند.

خیراندیش یادآورشد: مصرف آب سرد، نوشیدنی ها و خوردنیهای سرد انسان را به بیماری کلیوی نزدیک می کند چرا که غذاها، محلول‌ها و نوشیدنی‌های سرد برای کلیه مضر است و باید انسان پذیرایی های سرد را از وعده غذایی حذف کند؛ اگر بخواهیم بیماران کلیوی را کاهش دهیم باید یخ سر سفره را حذف کنیم.

وی اضافه کرد: بهتر است مصرف آب یخ را حذف و آب خنک را جایگزین آن کنیم و حتی الامکان در بین غذا، آب ننوشید.

پدر طب سنتی اسلامی ایران همچنین به آداب رژیم غذایی اشاره و تصریح کرد: اگر بخواهیم از تمام بیماری ها از جمله بیماری های کبد چرب، فشار خون، دیابت، تیرگی ها و لک های چهره و چاقی های بیهوده پیشگیری کنیم باید غذا را بجویم و بخوریم چراکه غذا باید در ماده بزاقی محلول و وارد بدن شود که در این صورت هضم غذا بهتر و سریعتر صورت می گیرد.

خیراندیش با اشاره به تاثیر خوردن غذا بعد از جویدن آن گفت: چشمه های بزاقی بعد از نوشیدن آب یخ کور می شود و بزاق و آب دهان همچون انسولین سودا زدایی کرده و نقش ترمیمی دارد؛ و هنگامی که آب نوشیده می شود بهتر است بعد از غذا باشد و از غذاهای لطیف مانند خربزه مشهدی استفاده شود.

وی گفت: ۵ نسل خربزه برای کلیه مفید است که یکی از آنها خربزه سوسکی برای درمان بیماری های کلیوی است.

پدر طب سنتی اسلامی ایران، ترب سیاه را برای از بین بردن سنگ کلیه مفید دانست و یادآور شد: اگر بخواهیم شست و شوی سریع کلیه صورت گیرد باید، آب ترب سیاه به همراه مقداری عسل و نمک در روز مصرف شود.

وی بیان کرد:سیاه دانه هم دوست کلیه ها محسوب می شود البته استفاده ازسیاه دانه فشار را پایین می‌آورد که برای رفع این مشکل می‌توان از عسل استفاده کرد و در این میان باید بخشی از اعتبارات انجمن بیماران کلیوی را برای تبلیغ فرهنگ تغذیه هزینه کنیم تا مردم با روشهای درست تغذیه اشنا شوند.

خیراندیش اضافه کرد: از مصرف بستنی و آب یخ خودداری شود و سعی کنیم از آب های سبک همچون چشمه‌های آب مفید که از بیماری کلیه جلوگیری می کند، استفاده کنیم.

پدر طب سنتی اسلامی ایران گفت: اگر آب معدنی در دسترس نبود می توان آب را جوشاند و مصرف کرد که فایده بسیاری دارد و یا اینکه در هر دولیتر آب یک قاشق سرکه ریخته شود.

وی اظهارداشت: مصرف آب به صورت ناشتا در طولانی مدت مناسب نیست اما اگر به اندازه تشنگی مصرف شود ایرادی ندارد.