تجارت پرسود و کم مجازات/ گردش مالی ۲۵۰ هزار میلیاردی قاچاق کالا

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: تجارت قاچاق صورت‌­های گوناگونی دارد که وابسته به کالاها و روش های به کارگیری شده و معیارهای قانونی هدف گذاری شده توسط کشورها است، یک ویژگی مشترک بین همه انواع این روش ها، دخیل بودن سازمان­‌های جنایتکار در آنهاست. این سازمان‌ها اغلب، کارکشته، انعطاف پذیر، قادر به تطبیق سریع با تغییرات بازار و ماهر در ربودن فرصت‌­های جنایی هستند. آنها مدام مشغول فساد و پولشویی هستند برای اینکه بتوانند درآمدهای حاصل از قاچاق خود را ناشی از فعالیت‌­های اقتصادی سالم و مشروع جلوه دهند. به دلیل اینکه قاچاق همیشه از مرزهای مشترک با کشورهای همجوار وارد یک کشور می شود، یکی از مواردی است که بسیار اهمیت دارد. ارتباطات خوب کشورهای همسایه با هم و داشتن تعامل های کارآمد و هوشمندانه می­‌تواند در کاهش قاچاق موثر باشد. این مسئله می‌تواند یک معامله برنده-برنده برای هر دو کشور همسایه باشد. قاچاق کالا آفت اقتصاد هرکشوری است، اگر کشوری با همسایگان خود در جهت بستن مرزها بر کالاهای قاچاق به نتایج عملی موفق برسد، هر دو کشور از این نتیجه سود خواهند برد. خرید و فروش اجناس قاچاق معمولاً با جعل اسناد، فساد و تبانی، جرایم سازمان یافته بین المللی و سایر جرایم باهم مرتبط هستند.

رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا در این زمینه معتقد است همکاری با کشورهای همسایه یکی از بهترین راه‌ها برای مقابله با انواع قاچاق است. قاچاق معضلی برای تمام دنیاست و کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه با آن دست به گریبان هستند. کالاها در تمام دنیا قاچاق می شوند و فقط شدت آن در برخی کشورها بیشتر و برخی کشورها کمتر است. بنابراین قوانین و مقررات و فناوری­‌های پیشرفته برای مقابله با این پدیده نیاز است و البته هر قدرهم کشوری در این راه تلاش کند، بدون همکاری با کشورهای همسایه این تلاش­ها به جایی نخواهد رسید.

سرهنگ کارآگاه غلامحسین بیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر، می افزاید: بدون شک گروه های سازمان یافته جنایت کاران؛ سالیانه چندین هزار میلیارد دلار از راه قاچاق اجناس مختلف کسب درآمد می کنند و مخارج انجام اعمال خلاف خود را از این راه تامین می کنند این جرم با بسیاری از جرایم از جمله، قاچاق مواد مخدر، پولشویی و فساد و تبانی در ارتباط است. دخیل بودن گروه‌­های جنایتکار سازمان یافته در تولید و پخش اجناس تقلبی نیز در کنار قاچاق، توسط منابع بین المللی به ثبت رسیده است. گروه‌­هایی از قبیل مافیا و کامورا درکشورهای اروپا و آمریکا و گروه­های تریادز و یاکوزا در آسیا، چندگروهی هستند که در زمینه قاچاق و اجناس تقلبی فعالیت دارند و به طور همزمان درگیر جرایمی مانند قاچاق موادمخدر و انسان و زورگیری و پولشویی نیز هستند.

قاچاق کالا وقتی با تولید، توزیع و قاچاق کالاهای تقلبی آمیخته شود به طور غیر قابل تصوری سودآور است و براساس اذعان کارشناسان، سودآورترین و در عین حال کم مجازات ترین جرم محسوب می شود وی می گوید: قاچاق کالا وقتی با تولید، توزیع و قاچاق کالاهای تقلبی آمیخته شود به طور غیر قابل تصوری سودآور است و براساس اذعان کارشناسان، سودآورترین و در عین حال کم مجازات ترین جرم محسوب می شود. به علاوه، این جرم می تواند ارتباط تنگاتنگی با پولشویی برقرار کند. پول‌­های به دست آمده از فروش کالاهای قاچاق می تواند به سمت تولید بیشتر کالاهای تقلبی و یا قاچاق سایر کالاها کانالیزه شود. جنایتکاران همچنین، کالاهای تقلبی را به عنوان خوراک وارد زنجیره های قانونی فروش می کنند تا آنهارا تبدیل به پول تمیز و شسته شده کنند. این مسئله یک چالش جدی در راه مبارزه با پولشویی است و در ضمن مانع از رسیدن اجناس اصلی و با کیفیت به دست مصرف کننده می شود.

ارزش تولید و قاچاق اجناس تقلبی

سرتیپ دوم مسعود منفرد، جانشین پلیس آگاهی ناجا هم با اشاره به اینکه تقلب به همراه قاچاق کالا، تجارتی بسیار سودمند است، بع خب نگار مهر، می گوید: وقتی با جنایتکارانی که همیشه تقاضای پیوسته ای برای کالاهای ارزان قیمت (بدون توجه به کیفیت آن) و با هزینه تولید کم دارند همراه می‌­شود، به طور طبیعی تجارتی غیر قانونی و قاچاق آغاز می شود. تخمین زدن ارزش این تجارت مشکل است ولی طبق تخمین اداره بررسی جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، این مقدار حدود ۲۵۰ هزار میلیارد دلار در سال است که شامل طیف وسیعی از اقلام است. برای مثال، این تقسیم بندی در سال ۲۰۰۸ به صورت شکل زیر ترسیم شده است و همانطوری که مشهود است بیشترین سهم مربوط به پوشاک و کیف و کفش است.

وی معتقد است پدیده تجارت نامشروع نمی تواند به تنهایی و مستقل از سایر مسایل مرتبط بررسی شود. این مسئله می تواند پدیده خیلی پیچیده ای شامل فعالیت‌های زیرزمینی باشد که توسط مجرمانی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در یک شبکه عملیات جنایی درگیر هستند پشتیبانی می شوند.

تجارت نامشروع و فعالیت‌های زیر لایه‌ای

براساس تخمین اداره بررسی جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، ارزش تجارت قاچاق در سطح جهان حدود ۲۵۰ هزار میلیارد دلار در سال است سرتیپ دوم مسعود منفرد می افزاید: عبارت تجارت نامشروع با یک طیف وسیعی از اقدامات بسیار متنوع شناسایی می شود، به همین جهت به راحتی قابل تعریف نیست. چگونگی برپا کردن یک تجارت نامشروع بستگی دارد به زمینه فرهنگی و چارچوب قانونی تبیین شده توسط کشورها و جوامع مختلف. به بیان کلی، تجارت غیر قانونی می تواند به عنوان پروسه­‌هایی شامل فعالیت‌­ها یا اقدامات بسیار در نظر گرفته شود که هدف نهایی آنها رساندن کالا به مشتریان است البته با تخطی وزیر پاگذاشتن قوانین. این کالاها ممکن است ذاتاً قانونی باشند (مثل تنباکوی اصل و فرآورده های آن و یا انواع نوشیدنی قانونی و بهداشتی) ولی آنها شاید در دنیا بین کشورهای مختلف با فرارهای مالیاتی و روش­های نا امن و غیر قانونی تجارت شوند. در عوض کالاهایی نیز ممکن است که ذاتاً غیر قانونی باشند. این مورد برای مثال محصولات تقلبی که سلامتی مشتریان را به خطر می اندازد مانند نوشیدنی ها و یا داروهای تقلبی در محل­ها و با روش های غیر اصولی و نادرست و با فرمول‌هایی سوای آنچه که در تبلیغات خودشان بیان می کنند تولید می‌­شوند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا در این باره می گوید: برای اینکه تجارت قاچاق پوشش داده شود، این جنایتکاران این حوزه به صورت گسترده و در سطح بین­‌المللی کار می کنند. کالا در کشور منبع، تولید از راه‌های گوناگون خلاف از انواع سرقت و یا دزدی دریایی گرفته تا کلاهبرداری و هر تخلف و تقلب دیگری تولید می شود. ولی مستقیماً به کشور مقصد نمی رود بلکه ابتدا در چند کشور دیگر با معامله ­های صوری و یا صادرات و واردات غیر قانونی قاچاق می شود تا اینکه نهایتاً به کشور مقصد و به شبکه توزیع و فروش وارد می شود. گاهی اوقات این پروسه بسیار پیچیده تر از این است و کارها به شکلی در بین چندین کشور تقسیم می شود که ردیابی و تشخیص آنها برای سازمانهای مبارزه با قاچاق بسیار مشکل می شود.

در حالی که مغز متفکر یک عملیات تجارت نامشروع در کشور (الف) است، کالا در کشور (ب) تولید می ­شود، در کشور (پ) توزیع و حمل می ­شود تا به کشور (ت) برسد سپس در کشور (ت) به فروش می رسد؛ در حالی که توسط سایت هایی تبلیغ و فروش انجام می شود که مرکز آنها در کشور (ث) است و درآمدهای حاصله نیز برای انجام پولشویی وارد بانک‌های کشور (ج) می شود این در حالی است که اصلاً اتاق فکر این پروسه در این جریان دخالت مستقیم ندارد.