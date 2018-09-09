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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۰۶

ترامپ: سال ۲۰۲۰ هم برنده می‎شوم!

ترامپ: سال ۲۰۲۰ هم برنده می‎شوم!

رئیس‌جمهوری آمریکا می‌گوید دموکرات‌ها از پس شکست وی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ برنمی‌آیند و خودشان هم این موضوع را خوب می‎دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یکی از تازه‌ترین توییت‌های خود تلاش‌های دموکرات‌ها در راستای زیرسوال بردن محبوبیت خود را کمرنگ جلوه داد و از اطمینان به پیروزی در دور آتی انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور سخن گفت.

وی در این‌باره نوشت: دموکرات‌ها هر کَلَکی را به‌کار بستند و هر چه که خواستند به من نسبت دادند اما اگر من واقعاً آنقدر وحشتناک هستم، پس چطور متحمل چنین شکست بدی از جانب من شدند، ۳۰۶ به ۲۲۳ (اشاره به آراء انتخابات ۲۰۱۶)؟ شاید فقط به این خاطر که خیلی خوب نیستند. واقعیت این است که آنها (دموکرات‌ها) فقط به‌این‌خاطر که می‌دانند توانایی شکست من در انتخابات (ریاست‌جمهوری) ۲۰۲۰ را ندارند، به مرز جنون رسیده‌اند!

کد مطلب 4397807
مریم خرمایی

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    نظرات

    • کارشناس سیاسی IR ۰۸:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
      3 8
      پاسخ
      مردم آمریکا و سایر سیاستمداران این کشور باید خیلی احمق باشند تا ترامپ را مجددا بعنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب کنند او صدمات جبران ناپذیری به دستگاه دیپلماسی آمریکا وارد کرد.
      • امید AE ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
        6 1
        شما با چه دلایل و شواهدی اینجوری مطمئن دارید در مورد مردمی که حداقل 200 سال از ما جلو هستن نظر میدین !!؟؟

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