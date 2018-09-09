به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یکی از تازهترین توییتهای خود تلاشهای دموکراتها در راستای زیرسوال بردن محبوبیت خود را کمرنگ جلوه داد و از اطمینان به پیروزی در دور آتی انتخابات ریاستجمهوری این کشور سخن گفت.
وی در اینباره نوشت: دموکراتها هر کَلَکی را بهکار بستند و هر چه که خواستند به من نسبت دادند اما اگر من واقعاً آنقدر وحشتناک هستم، پس چطور متحمل چنین شکست بدی از جانب من شدند، ۳۰۶ به ۲۲۳ (اشاره به آراء انتخابات ۲۰۱۶)؟ شاید فقط به این خاطر که خیلی خوب نیستند. واقعیت این است که آنها (دموکراتها) فقط بهاینخاطر که میدانند توانایی شکست من در انتخابات (ریاستجمهوری) ۲۰۲۰ را ندارند، به مرز جنون رسیدهاند!
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