حمید قزوینی سخنگوی مجمع نیروهای خط امام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز به کار مجدد شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان اظهار داشت: مجمع نیروهای خط امام تقریبا از پایان انتخابات مجلس دهم به بعد، در جلسات شورای عالی اصلاحطلبان شرکت نکرده و شرکت نخواهد کرد.
قزوینی گفت: نه تنها ایرادی که به ساختار این شورا (شورای عالی اصلاحطلبان) وارد بود، برطرف نشد بلکه این اشکالات بیشتر هم شده است. این اشکالات از قبل هم بود و بعد که معلوم شد جدی است، برای رفع آن، اقدام خاصی انجام نشد.
وی اضافه کرد: ما نقدهای خود را نسبت به عملکرد شورای عالی اصلاح طلبان، به افراد عضو این شورا گفتیم اما اتفاق خاصی نیفتاد. ما با هر ساختاری که فعالیت احزاب را محدود کند و ساختارهای «من درآوردی» و «غیر پاسخگو» را گسترش دهد، مخالف هستیم و در آن شرکت نمیکنیم.
قزوینی تصریح کرد: ما در جلسات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شرکت میکنیم اما در جلساتی که به نام شورای عالی برگزار میشود، شرکت نخواهیم کرد.
وی ادامه داد: شورای عالی اصلاح طلبان مورد تایید ما نیست و معتقدیم که مشروعیت هم ندارد.
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