جان کری: ترامپ ثابت کرد حق با منتقدان ایرانی برجام بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پُلِتیکو، «جان کری» روز یکشنبه در گفتگو با «فرید زکریا» در شبکه خبری سی اِن اِن، توافق هسته ای ایران را «قدرتمندترین، پاسخگوترین و شفاف ترین توافق هسته ای در جهان» خواند و اذعان کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با گزافه گویی در مورد اهمیت مشکلات بالقوه آتی، به این توافق لطمات زیادی وارد کرده است.

وزیر خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری «باراک اوباما» در ادامه گفت: «گمان می کنم که این [خروج از برجام] اقدامی بسیار خطرناک، نسنجیده و خارج از چارچوب هرگونه استراتژی کلی بود».

جان کری که خود یکی از مُهره های اصلی در تیم مذاکره کنندگان آمریکا بود، گفت که خروج واشنگتن از این توافق مُهر تأییدی بود بر این دیدگاه منتقدان برجام در داخل ایران که دولتمردان آمریکا غیرقابل اعتماد هستند. وی خطاب به زکریا گفت: «دونالد ترامپ ثابت کرد که حق با آنان بود».

این در حالی است که دونالد ترامپ روز هفتم ماه مه در پیامی توئیتر نوشت: «آمریکا به دیپلماسی سایه جان کری در مورد توافق بسیار بد ایران نیازی ندارد. او یکی از افرادی است که این افتضاح را به بار آورده است!»

هفته گذشته نیز ترامپ در واکنش به احتمال نامزدی جان کری در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، در صفحه توئیتر خود نوشت که «از رقابت با وی خوشحال می شوم. می بینم که جان کری، پدر توافق هسته ای ایران به رقابت برای کسب مقام ریاست جمهور ی فکر می کند. من باید خیلی خوش شانس باشم. زیرا عرصه رقابتی که در حال حاضر شکل گرفته است، برای من بسیار خوب به نظر می رسد!»