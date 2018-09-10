تغییر آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی با محوریت صنعت و جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی صبح امروز در نشست روسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری که با حضور معاون اول رئیس جمهور در دانشگاه علم و صنعت در حال برگزاری است، گفت: ما در حوزه های مختلف آموزش عالی سه بخش مهم را در حوزه مدیریت مورد توجه قرار داده ایم.

وی افزود: در حوزه پژوهش و فناوری تلاشمان این است که رویکرد گسترده تری نسبت به سالهای قبل داشته باشیم.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: بر این اساس ما در بحث آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی تغییراتی را برای تأثیرگذاری بیشتر فعالیت اعضای هیئت علمی در حوزه صنعت و جامعه ایجاد کرده ایم که این تغییرات در حوزه ماده سه در رابطه با فعالیت های پژوهشی در حال انجام است که در سال تحصیلی جدید به دانشگاه ها ارسال خواهد شد.

غلامی یادآور شد: ما با وزارتخانه ها و نهادهای مختلف فعالیت های مشترکی را آغاز کرده ایم. یکی از نهادها سازمان حفاظت محیط زیست است که به صورت کنسرسیوم با حضور چند دانشگاه این فعالیت ها آغاز شده و به چالش های پیش روی سازمان حفاظت محیط زیست می پردازد. همکاری دانشگاه ها با این سازمان بسیاری از نگرانی ها را در این حوزه برطرف خواهد کرد.

وی تصریح کرد: ما همچنین با وزارت نفت نیز در زمینه اکتشافات و برخی دیگر زمینه ها همکاری داریم. برخی از دانشگاه هایی که با وزارت نفت همکاری می کنند از دانشگاه های شهرستان هستند و این نشان از ظرفیت دانشگاه های شهرستان ما است.

غلامی در ادامه به پارک های علم و فناوری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: ۴۳ پارک علم و فناوری فعال هستند که ما حمایت های برنامه ای و پشتیبانی از این پارک ها داریم و در بودجه ۹۷ نیز نگاه مثبتی به بودجه پارک ها داشتیم و امیدواریم با اختصاص این بودجه پارک ها بتوانند از آن استفاده کنند.

وی افزود: ۱۹۳ مرکز رشد در پارک های علم و فناوری فعال هستند که اعضای هیئت علمی، دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این مجموعه ها فعالیت می کنند.

وزیر علوم به حوزه پژوهش اشاره کرد و گفت: در حوزه پژوهش زمینه های مختلف علمی را حمایت می کنیم. در حوزه روابط بین الملل، حفظ جایگاه کشور یکی از اهداف و برنامه های ما است که برای آن تلاش می کنیم.

وی تأکید کرد: یکی از ایراداتی که به آموزش عالی وارد می کنند و نیاز به چاره اندیشی دارد، توسعه کمی بسیار زیاد خیلی از مراکز آموزش عالی است که بعضا برخی از آنها فاقد استانداردهای لازم هستند. ما بیش از ۲۵۰۰ یا ۲۸۰۰ واحد آموزشی در سطح کشور داشتیم که در شرایط فعلی این تعداد نزدیک به دو هزار واحد آموزشی در کشور رسیده است.

غلامی تصریح کرد: برنامه ما اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی کشور است که این طرح را هم برنامه ششم توسعه و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و تکلیف کرده اند.

وزیر علوم ادامه داد: بر این اساس، بررسی عناوین دروس، محتوای دروس، جایگزینی دروس جدید به جای دروس قدیمی در این ساماندهی انجام شده، مطالعات زیادی بر روی دانشگاه ها و مأموریت گرا کردن آنها صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: گسترش کمی و زیاد مجتمع های آموزش عالی باعث شده بود بودجه بین مجتمع هایی توزیع شود که بعضاً برخی از آنها هیچ رشدی نداشتند.

غلامی افزود: اگر به این نتیجه برسیم که مجموعه هایی از آموزش عالی نیاز به ادغام و یا انحلال دارند با کار کارشناسی که روی آنها انجام می دهیم این کار را صورت می دهیم تا به هدف نهایی که ایجاد واحدهای آموزشی مقتدر است، دست یابیم.

وی در ادامه به بحث اشتغال پذیری دانش آموختگان اشاره کرد و گفت: بعضا مطرح می شود دانش آموختگان در حوزه اشتغال موفق نبوده اند. ما به هر حال دانش آموخته دانشگاهی داریم که به دلیل رویکردهای گذشته در عرصه اشتغال خیلی موفق نبوده اند. بر این اساس برنامه طرح اشتغال پذیری دانش آموختگان در حوزه های مختلف را آغاز کرده ایم. یکی از زمینه های امید که در جوانان می توانیم ایجاد کنیم این است که افق شغلی آنها را در جامعه روشن کنیم.

وزیر علوم تصریح کرد: دانشگاه ها با توجه به محدودیت های مالی ای که داشته اند و علیرغم مشکلاتی که با آن مواجه بودند، بسیار خوب عمل کرده اند و خود را برای سال تحصیلی جدید آماده می کنند و ما امیدواریم درآینده پیش رو به ویژه در تنظیم اعتبارات بودجه سال ۹۸ مسئولان و دولت حمایت ویژه ای از دانشگاه ها داشته باشند.