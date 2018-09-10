هشدار هافبک پرسپولیس به الدحیل قطر/ کارتان در آزادی سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس روز دوشنبه هفته بعد در دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف الدحیل قطر می رود. دیدار رفت این مسابقه با یک گل به سود الدحیل تمام شده بود.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در همین ارتباط مصاحبه ای با بشار رسن هافبک عراقی پرسپولیس انجام داده است.

AFC نوشت: «بشار رسن هافبک عراقی پرسپولیس به الدحیل به خاطر رویارویی سخت با این تیم در مرحله یک چهارم نهایی و در بازی برگشت در ورزشگاه آزادی هشدار داد. الدحیل در شرایطی به ایران سفر می کند که یک پیروزی نه چندان محکم را با گل المعز علی به ثمر رساند تا نهمین برد متوالی تیم قطری در لیگ قهرمانان آسیا رقم بخورد. اما پرسپولیس به رکورد صد درصد پیروزی در مقابل حریفانش در ورزشگاه آزادی به خود می بالد.»

در ادامه این گزارش، صحبتهای بشار رسن آمده است: «الدحیل تلاش می کرد تا یک گل بیشتر به ما بزند چرا که می دانست در بازی برگشت و مقابل هوادارانمان کار سختی خواهد داشت. آنها در بازی رفت خیلی خطرناک نبودند و فقط مالکیت توپشان بیشتر از ما بود. در حال حاضر بازی برگشت در ایران باقی مانده است. مشخصا یکی از سخت ترین بازی ها خواهد بود. قادر هستیم تا هوادارانمان را در ایران و قطر خوشحال کنیم. الدحیل تیم بزرگی است و مدت زیادی است که شکست نخورده. ما در بازی رفت دو یا سه موقعیت خوب گلزنی داشتیم که از دست رفت. ما بد نبودیم و حتی می توانیم بگوییم بازی خوبی انجام دادیم. نتیجه یک بر صفر برای ما بد نیست.»