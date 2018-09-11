خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: طی روزهای اخیر شاهد تحولات گسترده ای در عرصه سیاسی عراق بودیم که نقطه اوج آن در خیابان های بصره و حمله چند فرد نفوذی و آشوبگر به کنسولگری ایران در این شهر رخ داد.

از سوی دیگر یک نماینده ائتلاف تحت رهبری «مقتدی صدر» از حصول تفاهم گسترده میان «سائرون» و «الفتح» برای تشکیل ائتلاف اکثریت در پارلمان عراق خبر داد.

در همین رابطه خبرنگار مهر با «احمد الاسدی» سخنگوی ائتلاف الفتح عراق گفتگو کرده است که شرح آن از نظر می گذرد.

*پشت پرده آشوب های اخیر در شهر بصره و حمله به کنسولگری ایران چه بود؟

تظاهرات مردم در ابتدا با هدف طرح خواسته هایشان در زمینه خدمات انجام می شد؛ زیرا بسیاری از خدمات به ویژه آب شرب در این شهر به مرحله عدم و نیستی رسیده بود اما پس از گذشت چند روز عناصر آلوده و نفوذی که نماینده گروه های خارجی و برخی احزاب بودند، وارد عرصه شده و بصره و عراق و مقاومت و حشد شعبی را هدف قرار دادند.

کنسولگری ایران نیز یکی از اهداف این افراد بود که در واقع این اقدام برای هدف قرار دادن موضع ایران در حمایت از عراق و حشد شعبی و مقاومت بود. بنابراین آنچه در روزهای اخیر رخ داد توسط افراد آلوده و نفوذی از سوی برخی گروه های خارجی مشخص با هدف ایجاد فتنه داخلی و پروژه های آنها صورت گرفت.

برخی اخبار از فشارهای خارجی به ویژه از سوی آمریکا و سعودی ها بر نمایندگان پارلمان عراق حکایت دارد. در این خصوص توضیح دهید.*

فشارها بر روی نمایندگان عراقی به ویژه کُردها و سُنی ها بسیار است تا در خصوص انتخاب نخست وزیر در راستای اراده آمریکایی ها و محور آنها اقدام کنند. به نظر ما آنچه در بصره رخ داد، به این فشارها و اراده خارجی مرتبط بود.

*روند ائتلاف میان الفتح و سائرون برای تشکیل فراکسیون پارلمانی بزرگتر در چه مرحله ای است؟

ما در ائتلاف «البناء» طرحی را آماده و به رئیس سِنی و مدیریت پارلمان عراق تحویل دادیم و همزمان از همه استقبال می کنیم. طی روزهای اخیر نیز نزدیکی میان الفتح و سائرون رخ داد و مذاکرات بین طرفین همچنان در جریان است.

معتقدم که به نتیجه نهایی خواهیم رسید و از طریق آن نقشه انتخاب رئیس پارلمان و تشکیل دولت طبق توصیه های مرجعیت دینی را ارائه خواهیم داد.

*اخیرا یک منبع آگاه از مخالفت مرجعیت دینی عراق با نخست وزیری حیدر العبادی خبر داده بود. آیا صحت دارد؟

موضع مرجعیت دینی واضح و آشکار است و از طریق منبرهای ایشان یعنی خطیب جمعه کربلا و یا از طریق دفتر ایشان به صورت مستقیم اعلام می شود. معتقدم که ایشان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظر و موضع خود را درباره نامزدهای پست نخست وزیری عراق اعلام کرده اند و هیچکس جز افراد مشخص نمی تواند از جانب ایشان سخن بگوید.

*باتوجه به تحولات هفته های اخیر آیا حیدر العبادی ابقاء خواهد شد و یا فرد دیگری جایگزین وی می شود؟

در جلسه اخیر پارلمان، فراکسیون ها و نمایندگان حاضر، حیدر العبادی و دولتش را به دلیل شکست در پروژه خدمات رسانی و مسائل امنیتی در بصره محکوم کردند و درخواست فراکسیون الفتح و سائرون برای استعفای حیدر العبادی نیز به معنای این است که وی برای دوره دوم نخست وزیر نخواهد شد.

*اخیرا تحرکات بسیاری برای برهم زدن رابطه دولت و ملت ایران و عراق صورت گرفته است. هدف از این اقدامات خرابکارانه چیست؟

به دلیل اینکه از یکسو طی سالیان گذشته ایران تنها دولت و کشور حامی مردم و دولت عراق بوده و در کنار عراق در مبارزه با تروریسم و داعش ایستاده است و از سوی دیگر نیز روابط تاریخی و اجتماعی میان ملت های دو کشور وجود دارد، کسانی که پشت این توطئه هستند، در صدد برهم زدن این روابط هستند اما ناکام مانده اند و تهاجم آنها به کنسولگری ایران موجب تعمیق روابط میان ملت ها و دولت های دو کشور شد. طی ماه های آینده نیز شاهد تحکیم بیش از پیش این روابط خواهیم بود.