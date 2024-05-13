دکتر محمدهادی زاهدی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره حملات سایبری به سایت دانشگاه ها و مجموع دستگاههای تابع وزارت علوم گفت: بعد از حملات بسیار خوب پهپادی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی داشتند، طرف مقابل ما رژیم صهیونیستی عملاً دو موضوع را در رسانههای خود عنوان داشتند مبنی بر اینکه پاسخهای ما یا در قالب حملات سایبری خواهد بود یا یک حرکت مشابه که حرکت مشابه ای انجام نشد ولی در بحث حملات سایبری تلاشهای زیادی شد.
وی ادامه داد: با تدابیری که توسط مرکز ماهر، مرکز افتا و مرکز ملی فضای مجازی در کشور اندیشیده بودند و با توجه به ابلاغیه و دستورالعمل هایی که به همه دستگاهها از جمله وزارت علوم، دانشگاهها و پژوهشگاهها ارسال شد تا حد زیادی از حملات پیشگیری شد.
مدیر کل مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت علوم افزود: خوشبختانه در طول این مدت هیچکدام از سایتها و سامانههای زیرمجموعه وزارت علوم و دانشگاه آسیبپذیری نداشتند.
به گزارش مهر، پیش از این نیز علی اکبر فامیل کریمی مشاور وزیر علوم و رییس حراست وزارت علوم عنوان کرده بود در طول دو سال گذشته به جرأت میتوانیم بگوییم که با اجرای بخشی از دستورالعملهای مربوط به پدافند غیر عامل، از حدود ۱۰ الی ۱۲ حملات سایبری به دانشگاهها توانستیم بیش از نود درصد را مهار کنیم.
وی یادآورشده بود: پدافند غیرعامل امروز بهعنوان مرجع تصمیمگیرنده و تصمیمساز در همه عرصهها و در متن همه برنامهها حضور پیدا کردهاست و در طول دو سه سال گذشته بهویژه در دولت سیزدهم نگاه ویژه ای نسبتبه پدافند غیرعامل در حوزه آموزش عالی و دانشگاه ها شده است.
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