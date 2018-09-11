مرتضی عربنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نرمافزار مدیریت املاک و مستغلات شهرداری کرمان، سامانهای جامع و تحت وب است، گفت: این سامانه برای مدیریت املاک و مستغلات با قابلیت ثبت، نگهداری و طبقهبندی انواع ملک مشتمل بر زمین، ساختمان، مجتمع و سرقفلی با وضعیتهای ملکی، تملیکی، استیجاری و غیره و همچنین ثبت تراکنشهای رخ داده بر روی یک ملک در حداقل زمان با حفظ تاریخچه ملک راهاندازی شده است.
وی ادامه داد: این سامانه قابلیت صدور سند حسابداری اتوماتیک در حالتهای مختلف ملکی را دارا بوده و از ضریب امنیتی بالایی برای دسترسی کاربران به فرمها و تعیین عملیات انجام شده بر روی هر فرم برخوردار است.
عربنژاد افزود: قابلیت ثبت انواع ملک با وضعیتهای مختلف ملکی، امکان گزارشگیری از تاریخچه تغییر و تحولات ملک و امکان محاسبه قیمت ملک بر اساس متراژ از دیگر ویژگیهای این نرمافزار به شمار میرود.
گفتنی است دوره آموزشی کار با نرمافزار مدیریت املاک و مستغلات ویژه کارکنان سازمان اموال و املاک به مدت چهار روز در حال برگزاری است.
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