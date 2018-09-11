پرونده رانت ۷ هزار میلیاردی شرکت «عمران کرمان» به مجلس رسید

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی پرونده رانت ۷ هزار میلیاردی شرکت عمران کرمان در کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: پس از تعطیلات مجلس بررسی این پرونده در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که این شرکت برای فعالیت های عمرانی وامی دریافت کرده است باید در همان حوزه به مصرف برساند و استفاده از این وام برای پروژه های دیگر اشکال شرعی و قانونی دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: این شرکت در صورتی که برای اجرای پروژه خاصی وام دریافت کرده است باید در همان پروژه اعتبارات بانکی را هزینه کند.