به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در آژانس بین المللی انرژِی اتمی بر اجرای مفاد توافق هسته ای از سوی ایران صحه گذاشت.

وی با اشاره به تایید چند باره این مطلب از سوی آژانس، از این نهاد بین المللی خواست اجرای با ثبات این توافق را تضمین کند.

اولیانوف که در نشست شورای حکام سخن می گفت، همچنین بر لزوم ایفای نقش آژانس به عنوان یک داور بی طرف در ایجاد زمینه ای پایدار برای تداوم برجام تاکید کرد.

به گفته این دیپلمات روس، مسکو از هیچ تلاشی برای اجرای کامل برجام که متضمن منافع جامعه جهانی است مضایقه نخواهد کرد.

اولیانوف در بخش دیگری از سخنان خود از ایران که با وجود شرایط سخت کنونی همچنان به تعهدات خود پایبند است، قدردانی نمود.

اواخر اردیبهشت ماه نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بر پایبندی مسکو به برجام تأکید کرده بود.