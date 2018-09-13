به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، احسان خان دوزی در نشست مرکز پژوهشهای سازمان صداوسیما با اشاره به اینکه تاکنون پرونده ای در این خصوص تشکیل نشده و ضمانتی برای شناسایی آنها وجود ندارد، افزود: بی نظمی موجود اقتصاد و شفاف نبودن این بخش سبب مدیریت ناپذیر شدن اقتصاد شده است.

وی رقم قاچاق را طبق اعلام دولت ۱۲.۵ میلیارد دلار دانست و گفت: ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار نیز همراه با بیماران، دانشجویان و موارد دیگر بصورت رسمی از کشور خارج می شود که این اعداد نشان دهنده بزرگتر بودن رقم قاچاق ، ورود کالا غیر قانونی و خروج ارز از کشور و خارج از سیستم ارزی است.

مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تصمیم گیری و سیاست گذاری بانک مرکزی برای این نوع تجارت، ادامه داد: در شرایط تحریم، قاچاق بیشتر خواهد شد درحالی که دولت تصمیم موثری برای مقابله با آن نگرفته است.

خان دوزی اظهار کردن دلیل برداشت حجم بالای پول از بانک و محل خرج کردن آن از سوی صاحب حساب را یکی از راهکارهای کنترل نقدینگی دانست و گفت: اگر مردم نمی خواهند شخصی ۲ تن طلا خریداری کند و سبب ایجاد اختلال در اقتصاد شود می توانند با اظهار کردن برداشتهای خود از بانک موافقت کنند زیرا در این روش اگر شخصی بیش از یک رقم مشخصی از حساب خود پول برداشت کند موظف به اظهار آن به بانک شود دیگر امکان فعالیت های اقتصادی ضربه زننده نخواهد شد.

وی این روش را دربرخی از کشورهای اروپایی فعالیتی رایج دانست و افزود: اگر شخصی ۱۰۰۰ یورو را از حساب خود برداشت کند باید علت برداشت و محل خرج کردن آن را به بانک اعلام کند.

مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا زمانی که این ابزار نباشد کنترلی هم وجود نخواهد داشت، ادامه داد: مشکل مهار ناپذیری و سیاست ناپذیری اقتصاد ایران به دلیل نبود تصمیم جدی برای منظم شدن اقتصاد است.