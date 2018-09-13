به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی حدادی با اشاره به صرف ۸۱ درصد اعتبارات صندوق توسعه ملی در بخش آبخیزداری غرب استان افزود: از این مقدار اعتبار ۸۰ میلیارد ریال آن در کلاردشت با ساخت بندهای گابیونی و سنگی ملاتی در رودخانه مِجِل هزینه می شود.

وی ادامه داد : مابقی اعتبارات در بخش کاداستر اراضی ، کمربند حفاظتی و بنچ مارک، اطفاء حریق ، جنگلکاری و مرتع انجام خواهد شد .

حدادی با اشاره به اینکه اعتبارات تخصیصی می بایست تا پایان آبان ماه به طورکامل هزیبنه شود خاطر نشان کرد:از محل اعتبارات توسعه صندوق ملی ۱۲ پروژه در ۵ شهرستان و ۷ حوزه آبخیز است و از این صندوق ۱۴ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان به اداره کل منابع طبیعی نوشهر اختصاص یافته است.

وی که در جلسه هم اندیشی پیمانکاران ، ناظرین عالی و مقیم این ادار کل سخن می گفت، از پیمانکاران بعنوان بازوان اجرایی منابع طبیعی یاد کرد و ادامه داد: ما می خواهیم در این زمینه با مشارکت مردم هرحوزه که شریک کار منابع طبیعی هستند اثربخشی لازم صورت گیرد.

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر همچنین تصریح کرد: ما کیفیت کار را فدای سرعت در پروژه نخواهیم کرد و تا پاایان آذر ماه امسال می بایست ارزیابی کلی این پروژه صورت گیرد.

حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر حدود ۶۰۰ هزار هکتار جنگل و مرتع را تحت پوشش دارد.