غلامی امام حسین (ع) از هزار پست مدیریتی مهمتر است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- آرش صالحی: «سید محمد میری»، نتیجه دختری «سید جمال الدین رضوی قزوینی» معروف به آقا سیدجمال (روحانی برجسته قزوین در دوره قاجار)، یکی از قدیمی ترین پیرغلامان دیار مینودری و مدیر تنها حسینیه زنانه دیار مینودری یعنی حسینیه آقا سیدجمال (آسِدجمال) است.

از آنجایی که سید جمال سالیان سال در این حسینیه سکونت داشته و در آن مجالس وعظ و روضه خوانی برپا می کرده، بزرگترین حسینیه قزوین به نام «آسِدجمال» مشهور شده است. همچنین «آقا سیدکریم» پدربزرگ سید جمال، یکی از مبلغانی بوده که به دعوت «شاه اسماعیل صفوی» برای تبلیغ مذهب شیعه، از زادگاهش در جبل عامل لبنان خارج شده و برای گسترش تعالیم شیعه، پای به شهر مینونشان می گذارد. اما میری که تحصیلات دانشگاهی خود در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت را در دانشگاه «جورج واشنگتن» گذرانده و از مدیران صنعت نساجی کشور است، هر ساله چند هفته قبل از آغاز محرم، همه خادمان و دوستداران اباعبدالله (ع) را در حسینیه آسِدجمال جمع می کند و ضمن بهره گیری از تجربه های مدیریتی خود، آنها را به بهترین شکل ممکن برای پذیرایی از زائران امام حسین (ع) در طول دهه محرم آماده و سازماندهی می کند. در حاشیه سامان بخشی امور حسینیه، گفت و گویی را با این پیرغلام حسینی ترتیب دادیم.

*در دنیایی که فضای مجازی و شبکه های رسانه ای بر آن حکمرانی می کند، یک حسینیه چگونه می تواند در رشد معنوی انسان ها اثرگذار باشد؟

هر جایی می تواند یک حسینیه باشد. قلب هر انسان حق جویی، یک حسینیه است. هر زمانی که پیام حسینی درست فهمیده شود، رجوع به حسینیه ها دلی تر و واقعی تر خواهد بود. اگر شما به خانه خدا مشرف شده باشید، متوجه نوعی از انرژی مثبت در فضای مسجد الحرام می شوید که گویی روح را از اسارت کالبد آزاد می کند. بسیاری از مرفهین دنیا حاضرند پول زیادی بپردازند تا به آرامش و شادی باطنی دست یابند، در حالی که با حضور در مکان های مقدسی مانند حسینیه آقا سیدجمال با تمام وجود به این آرامش می رسند. فضای معنوی که بر این حسینیه در ایام محرم حاکم می شود، عامل آرامش، صفا، صیقل روح و باطن افراد است. همین فضای معنوی باعث شد که بعد از سال ها تحصیل و زندگی در آمریکا، عاشق اباعبدالله (ع) و نهضت او شوم و غلامی سالار شهیدان برای من از هزار پست مدیریتی مهمتر است.

*چرا آقا سیدجمال، یک حسینیه زنانه است؟

به خاطر اینکه ما حسینیه مردانه در قزوین و ایران زیاد داریم و به همین علت آقا سیدجمال تصمیم گرفت حسینیه ای بسازد که بانوان در آن راحت بتوانند به عزاداری شهدای دشت نینوا بپردازند. البته این حسینیه در سال های اخیر تغییراتی داشته و امروز ۸۵ درصد از فضای این حسینیه به خانم ها اختصاص پیدا کرده است. طبقات دوم و سوم این حسینیه، مختص عزاداری خانم ها بوده و در طبقه اول هم، بیشتر فضا به بانوان اختصاص یافته و تنها بخشی که با حصار دور جایگاه روضه خوان معین شده، ویژه آقایان است.

*چرا فقط در دهه اول محرم، مراسم عزاداری در این حسینیه انجام می شود؟

این شکل از برگزاری آئین عزاداری امام حسین (ع) ثمره چندین سال تجربه است. ضمن اینکه درب این حسینیه در هیچ زمانی از سال بسته نیست. در این یک سال، افراد و گروه های متفاوتی برای نظافت و رسیدگی به کارها وارد حسینیه می شوند و به این ترتیب همه چیز برای ۱۰ روز نخست محرم آماده می شود.

در این ۱۰ روز، میزبان حدود ۲۵ هزار زائر از استان های مختلف ایران و حتی خارج از کشور هستیم به همین علت «آقا سیدجمال» از پر مراجعه ترین حسینیه ها در سطح کشور به حساب می آید. به ویژه در شب تاسوعا، خانم های زیادی به حسینیه می آیند و با پخش نذورات خود بین سایر زوّار همچنین مستمندان، جلوه زیبایی از انسانیت و عشق به امام حسین (ع) را به نمایش می گذارند. برخی از زائران غیرقزوینی هم با انگیزه رسیدن به نیات معنوی خود در حسینیه اقامت می کنند و وظیفه ما پذیرایی از این عاشقان اهل بیت (ع) است.

* نحوه توسعه حسینیه در سال های اخیر چگونه بوده است؟

این حسینیه در ابتدا خانه ای به مساحت ۷۰۰ متر مربع بوده که با مدیریت سید جمال، سال های سال آئین روضه خوانی در آن برگزار می شد. پس از فوت ایشان، حسینیه یک سال به وسیله داماد بزرگ او، یعنی مرحوم «فتوره چی» اداره شد و بعد از این مرحوم هم، پدر بنده «حاج سیدتقی میری» (نوه دختری آقا سید جمال) بیش از ۶ دهه، این حسینیه را در روزهای محرم مدیریت کرد. پس از مرگ پدرم، من و برادر بزرگم «حاج سید غلامحسین میری» ۱۶ سال است که این حسینیه را اداره می کنیم. برای توسعه این حسینیه که امروز ۳ هزار متر مربع مساحت دارد، با استفاده از ارثیه پدرمان، ۲ خانه را خریداری کرده و با حسینیه کهن آقا سیدجمال ادغام کردیم.

*برای توسعه فرهنگ عاشورایی چه برنامه هایی اجرا می کنید؟

برنامه های مابرای رشد فرهنگ عاشورایی، روزآمد شده برنامه هایی هستند که حدود ۱۰۰ سال در حسینیه آقا سیدجمال اجرا می شدند. دلیل این روزآمد شدن، افزایش سطح تحصیلات و آگاهی عمومی جامعه است. برخی از افرادی که به حسینیه ها می آیند، باورهای عمیق تری دارند و با کلیات پیام کربلا مانوس هستند، اما بعضی دیگر با این هدف وارد حسینیه آقا سیدجمال می شوند که با مضمون رسالت حسینی آشنا شوند. در ضمن باید متوجه باشیم که جوانان امروزی باهوش تر از اسلاف خود هستند و باید با استدلال های قوی آنها را با ژرفای علت قیام عاشورا و درس های تاریخی آن آشنا کنیم. پس باید طوری برنامه ریزی کنیم که به طور میانگین، اغلب عزاداران حاضر از سخنرانی ها و برنامه های فرهنگی این حسینیه رضایت داشته باشند. هر کس که پرسشی دینی می پرسد، یا توسط کارشناسان مذهبی حسینیه به جواب پرسش خود می رسد و یا توسط آنها به یک روحانی برای گرفتن جوابش معرفی می شود.