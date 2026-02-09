بسته خبری ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان

زاهدان - در بسته خبری بیستم بهمن ماه ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان به مهم ترین اخبار و اتفاقات این استان می پردازیم.