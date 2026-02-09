https://mehrnews.com/x3bm3c ۲۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹ کد مطلب 6744467 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹ بسته خبری ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری بیستم بهمن ماه ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان به مهم ترین اخبار و اتفاقات این استان می پردازیم. دریافت 7 MB کد مطلب 6744467 کپی شد مطالب مرتبط اجرای طرحهای کلان عمرانی در جنوب سیستان و بلوچستان سوء قصد به مأموران پلیس در خاش افتتاح مجتمع پرورش ماهیان سردآبی در سیستان و بلوچستان افتتاح مجتمع آموزشی ۶ کلاسه شبانهروزی «محترمآباد فنوج» افتتاح هنرستان دخترانه کاردانش در سیب و سوران برچسبها بسته خبری سیستان و بلوچستان زاهدان خبرگزاری مهر
نظر شما