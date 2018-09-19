اثر جدید آیت الله اراکی به زبان عربی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری و اقامهٔ عزای سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) کتاب «فقه الشعائر الإسلامیة» به قلم آیت الله اراکی به زبان عربی توسط انتشارات مجمع الفکر الإسلامی منتشر شد.

مؤلف در این کتاب در ضمن چهار بحث مطالب مورد نظر خود را طرح فرموده‌ و به تبیین و بررسی آنها می‌پردازد.

بحث اول: پیرامون مفهوم و چیستی شعائر اسلامی که مؤلف در آن به تبیین و تشریح مفهوم شعائر اسلامی می‌پردازد.

بحث دوم: در مورد اقسام شعائر الهی است.

بحث سوم: دربارۀ احکام عامۀ شعائر الهی است.



آیت الله اراکی در بخش پایانی که بحث چهارم کتاب است احکام عامۀ شعائر را بر یکی از مهم‌ترین شعائر اسلامی؛ یعنی شعائر حسینی تطبیق داده و بحث را به صورت مصداقی تبیین می‌کند.