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۲۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۵۴

با انتقاد از عدم کاهش قیمت نفت؛

ترامپ: متحدان خاورمیانه‌ای امریکا امنیت خود را مدیون ما هستند

ترامپ: متحدان خاورمیانه‌ای امریکا امنیت خود را مدیون ما هستند

رئیس جمهور آمریکا متحدانش در خاورمیانه را تهدید کرد که امنیت خود را مدیون آمریکا هستند و خواستار کاهش قیمت نفت در اوپک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رشته توییتی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، اعلام کرد که کشورهای خاورمیانه امنیت خود را مدیون آمریکا هستند.

وی در تویتتر خود نوشت: ما امنیت کشورهای خاورمیانه را تأمین می کنیم، آنها بدون ما زمان زیادی در امنیت نخواهند بود، با این حال آنها همچنان قیمت نفت را افزایش می دهند.

ترامپ در ادامه هشدار داد که آمریکا این مسأله را فراموش نمی کند و تهدید کرد که اوپک انحصاری، باید قمیت ها را پایین بیاورد.

این چندمین بار است که آمریکا از حربه های این چنینی برای تهدید متحدان خود استفاده می کند، رئیس جمهور آمریکا پیش از این عربستان را گاو شیرده توصیف کرده بود که هر وقت شیرش تمام شود، سر بریده خواهد شد.

کد مطلب 4407782

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    نظرات

    • احمد PL ۲۱:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۹
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      پاسخ
      باور کنید ترامپ حق دارد وقتی این نکبتهای حقیر با یک پخ زهره ترک میشوند واز سایه خودشان هم وحشت دارند باید بوسیله یک ترس موهوم دوشیدشان.

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