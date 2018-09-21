آخرین وضعیت دریاچه ارومیه/ حریق هورالعظیم به بخش ایران سرایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع حریق های پی در پی در تالاب هویزه (هورالعظیم) و پایش مستمر آن توسط مرکز پایش ماهواره ای سازمان فضایی ایران، آخرین وضعیت حریق از سوی این سازمان گزارش شد.

سازمان فضایی ایران اعلام کرد: متاسفانه از ۱۷ شهریورماه شاهد افزایش سرعت حریق در هورالعظیم و سرایت آن به بخش ایرانی تالاب بودیم. تا تاریخ ۲۲ شهریورماه بیش از ۹۱۰۰ هکتار از پوشش گیاهی تالاب به علت آتش سوزی دچار تخریب شده است.

متاسفانه حریق در بخش ایران تالاب به شدت گسترش یافته و برمبنای پایش ماهواره ای سازمان فضایی ایران، بیش از ۱۱۵۰ هکتار از اراضی تالاب در داخل ایران طعمه حریق شده است.





سازمان فضایی ایران درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه برمبنای داده های ماهواره ای نیز اعلام کرد: مساحت دریاچه ارومیه در تاریخ ۱۰ شهریور ماه سال جاری حدود ۱۷۳۲ کیلومترمربع بوده است که تقریبا مشابه شهریور ماه سال گذشته است.





نمودار زیر تغییرات سطح دریاچه ارومیه از ابتدای سال ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد.

همچنین دریاچه های طشت، بختگان و مهارلو در استان فارس مانند شهریور ماه سال ۱۳۹۵ در حال حاضر نیز تقریبا به صورت کامل خشک هستند. نمودار زیر آخرین وضعیت تغییرات سطح این ۳ دریاچه در ۶ ماهه نخست سال جاری را نشان می دهد.