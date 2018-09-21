به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، بر اثر رانش زمین ناشی از بارش شدید باران در شمال فیلیپین تا کنون ۲۱ نفر جان باخته و ۶۰ نفر هم مفقود شده اند.

«کریستین وانسا چیونگ» شهردار شهر «ناگا» در منطقه «جبو» فیلیپین در این خصوص اعلام کرد: بر اثر رانش زمین ناشی از بارش شدید باران ۲۱ نفر جان خود را از دست داده، ۶۰ نفر مفقود شده و سقف ۳۰ خانه نیز فروریخته است.

وی در ادامه افزود: امیدواریم بتوانیم مفقودین را زنده پیدا کنیم. گفته می‌ شود برخی افراد از زیر آوار با فرستادن پیام از طریق تلفن همراه خود درخواست کمک کرده‌ اند.

شهردار شهر «ناگا» گفت: حدود ۳۰۰ نفر از ساکنان این منطقه تخلیه شده‌اند.

بر اثر طوفان مانگخوت در سواحل شمالی فیلیپین که از شنبه شدت گرفت، تا کنون ۸۱ نفر جان باخته و ۷۱ فرد دیگر هم زخمی شده‌اند.

طوفان مانگخوت به زندگی حدود ۵ میلیون نفر در شمال فیلیپین آسیب زده است. بیش از ۶۴ هزار تن به مناطق امن منتقل شده اند.