کاهش مصرف آب از ۸۱به ۵۱میلیارد مترمکعب تکلیف وزارت جهادتا سال۱۴۱۱

به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در دومین نشست هم‌اندیشی علمی آب کشاورزی ایران با موضوع «جایگاه آب در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی» گفت: معاونت آب و خاک معاونتی اجرایی است و در حوزه سخت‌افزار فعالیت بیشتری دارد، لذا در سیاستگذاری‌ها تصمیم بر این شد تا مباحث نرم‌افزاری نیز در این معاونت به کار گرفته شود تا با تلفیق این دو، عملکرد و نتیجه بهتری حاصل شود.

وی افزود: در این راستا سلسله بحث‌هایی با همکاری دفتر امور آب کشاورزی و مؤسسه تحقیقات خاک و آب در زمینه آب کشاورزی مطرح شد که مقرر شده با حضور اندیشمندان و مسؤولان ذی‌ربط به بحث و چالش گذاشته شود.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سند ملی امنیت غذایی کشور ۲۲۱ اقدام برای وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده که در حوزه آب کشاورزی، افزایش بهره‌وری آب و راندمان آبیاری، کاهش کل مصرف آب کشاورزی و افزایش میزان برخورداری از سامانه‌های نوین آبیاری از جمله تکالیفی است که برعهده این معاونت است.

این مسؤول دولتی با تاکید بر اینکه اجرای این موارد در سند ملی امنیت غذایی نیازمند تأمین منابع مالی و الزامات آن است، تصریح کرد: در سند ملی امنیت غذایی، اجرای سالانه ۵۰۰ هزار هکتار سامانه‌های نوین آبیاری، افزایش بهره‌وری آب از ۱.۳۹ به ۲.۶ کیلوگرم ماده خشک بر مترمکعب، افزایش راندمان آبیاری از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد، کاهش کل آب مصرفی در بخش کشاورزی از ۸۱ میلیارد مترمکعب به ۵۱ میلیارد مترمکعب به عنوان تکلیف وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال ۱۴۱۱ آمده است.

بیش از ۲۲۰ هزار کیلومتر کانال آبرسانی کشاورزی کشور خاکی است

نیازی شهرکی به شرایط فعلی پروژه‌های آب و خاک اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۲۰ هزار کیلومتر کانال خاکی در سطح کشور وجود دارد و در احداث کانال‌های اصلی نیز وزارت نیرو باید تلاش بیشتری کند؛ دستیابی به اهداف طرح‌های آب و خاک با توجه به تخصیص اندک منابع مالی، کار سخت و دشواری است که باید با حمایت نهادهای ذی‌ربط و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردم به این اهداف دست یافت.

به گفته وی، در خصوص کاهش حجم کل آب مصرفی در کشاورزی، وزارت نیرو با کاهش دبی پروانه‌های چاه‌های کشاورزان اقدام به کم کردن حجم آب مصرفی در این بخش کرده است و این در حالی است که با توجه به تعداد زیاد چاه‌های غیرمجاز در کشور، اقدام سلبی در این زمینه صورت نگرفته است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه اجرای سالانه ۳۵۰ هزار هکتار سامانه‌های نوین آبیاری نیز جز تکالیف وزارت جهاد کشاورزی آمده است که برای اجرای آن منابع مالی مناسب و الزامات آن باید فراهم شود.

وی بر تحویل حجمی آب تاکید کرد و گفت: این موضوع جز تکالیف قانونی وزارت نیرو است که تاکنون به طور کامل به آن عمل نشده است.

نیازی شهرکی تصریح کرد: حکمرانی آب با تولید و فروش آب دو موضوع متفاوت هستند که در یک مقوله نمی‌گنجند و از این رو ضرورت دارد همکاران ما در وزارت نیرو در این خصوص تدابیر لازم را بیاندیشند تا بهره‌برداران بخش کشاورزی هم بتوانند با انگیزه بهتر و بیشتر تولید محصولات کشاورزی کشور را ادامه دهند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر مکان‌محور کردن کلیه پروژه‌های بخش کشاورزی بخصوص در حوزه آب و خاک گفت: اجرای این موضوع علاوه بر مباحث فنی، کمک شایانی در راستای حفظ و تضمین امنیت غذایی کشور خواهد کرد.