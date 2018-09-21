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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۴۵

نیکی هیلی تشریح کرد؛

محورهای سخنان هفته‌آینده ترامپ در سازمان ملل

محورهای سخنان هفته‌آینده ترامپ در سازمان ملل

نماینده آمریکا در سازمان ملل به تشریح محورهای سخنان هفته‌آینده ترامپ در مجمع‌عمومی و شورای‌امنیت سازمان ملل پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، سفیر آمریکا در سازمان ملل در یک گفتگوی خبری برنامه آمریکا برای هفتاد و سومین مجمع عمومی این سازمان که سه‌شنبه آینده در نیویورک برگزار خواهد شد را تشریح کرد.

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل در این خصوص گفت که رویکرد این کشور در این نشست بر ایفای نقش در جهان، برقراری روابط مورد علاقه و ادامه آنها متمرکز خواهد بود.

وی گفت که ترامپ همچنین در مورد کمک‌ های خارجی آمریکا به کشورهای همراه و همکار واشنگتن در جهان سخن خواهد گفت.

به گفته نماینده آمریکا در سازمان ملل، موضع ترامپ درباره برنامه خلع سلاح هسته‌ ای کره شمالی نیز این خواهد بود که «ما وارد مسیری طولانی برای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف موردنظرمان در این خصوص شده‌ایم».

هیلی همچنین در مورد موضع رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران نیز مدعی شد که تهران همچنان یک مشکل است و لذا صحبت در مورد ایران و اقدامات آنها در خاورمیانه از محورهای مهم این سخنرانی خواهد بود!

نماینده آمریکا در سازمان ملل با تائید تغییر موضوع سخنرانی ترامپ در نشست چهارشنبه هفته آینده شورای امنیت به ریاست آمریکا اعلام کرد که محدود شدن سخنرانی او به موضوع ایران با توجه به رویدادهای مهمی چون موضوع شهر ادلب در سوریه و نیز حوادث مشکوک شیمیایی در انگلیس و ادامه تحریم‌های کره‌شمالی، چندان مفید نبود.

نیکی هیلی بدون اشاره به زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی اضافه کرد که افزون بر موضوع ایران و کره شمالی، مساله سلاح های کشتار جمعی نیز از جمله محورهای سخنرانی ترامپ در نشست شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.

کد مطلب 4408058

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