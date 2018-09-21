به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه همدان با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان عنوان کرد: مردم جای جای استان همدان در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان با برگزاری مراسمی خوب؛ سنگ تمام گذاشتند.

وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی مانع نشد که بساط نذری و ایستگاه صلواتی برای امام حسین(ع) کمرنگ شود، به سرکشی‌ از مجالس مختلف عزای سید و سالار شهیدان اشاره کرد و افزود: قدر و منزلت مجالس روضه اباعبدالله الحسین(ع) بالاست و اجر صدچندانی دارد.

آیت الله محمدی به حضور جوانان، نوجوانان و کودکان در مراسم عزای سید و سالار شهیدان اشاره کرد و با بیان اینکه باید برای تقویت این حضور تلاش کرد، گفت: باید در کنار شور حسینی شعور حسینی را نیز تبلیغ کرد و آن را اصل و اساس دانست.

امام جمعه همدان با تأکید بر لزوم پرهیز از هر نوع بدعت در عزاداری برای امام حسین(ع) افزود: باید آن چه باعث رشد و بالندگی عزادار امام حسین(ع) می‌شود را تقویت کرد و مراقب نفوذ بدعت‌ها بود.

وی با اشاره به اینکه باید چرایی نهضت عاشورا و فرهنگ متعالی آن را تبلیغ و ترویج کرد، گفت: متاسفانه در اغلب روضه‌ها نسبت به بیان فلسفه قیام عاشورا غفلت شده است.

آیت الله محمدی پیام نهضت عاشورا را «مرگ سرخ به از زندگی ننگین» دانست و گفت: قیام امام حسین(ع) نشان داد که نه باید ظلم کرد و نه زیر بار ظلم رفت کمااینکه درس آزادگی و آزادی مسلمان و غیر مسلمان نمی‌شناسد.

امام جمعه همدان با بیان اینکه باید با تأسی از فلسفه قیام عاشورا مقابل ظلم و جور ایستاد، عنوان کرد: برای شناخت حق از باطل باید بصیرت داشت.

وی با بیان اینکه گریه برای امام حسین(ع) باید با معرفت باشد زیرا این نوع گریه اثرگذار و جریان‌ساز است، گفت: دشمن از پیام قیام امام حسین(ع) در ترس و واهمه است و با هر ترفندی سعی در جلوگیری از ترویج آن دارد.