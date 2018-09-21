  1. استانها
  2. همدان
۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۱۰

امام جمعه همدان تاکید کرد:

لزوم تبلیغ شعور حسینی در کنار شور حسینی/مراقب نفوذ بدعت‌ها باشیم

لزوم تبلیغ شعور حسینی در کنار شور حسینی/مراقب نفوذ بدعت‌ها باشیم

همدان -نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان بابیان اینکه باید در کنار شور حسینی شعور حسینی را نیز تبلیغ کرد، گفت: باید پرهیز از هر نوع بدعت در عزاداری برای امام حسین(ع) موردتوجه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه همدان با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان عنوان کرد: مردم جای جای استان همدان در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان با برگزاری مراسمی خوب؛ سنگ تمام گذاشتند.

وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی مانع نشد که بساط نذری و ایستگاه صلواتی برای امام حسین(ع) کمرنگ شود، به سرکشی‌ از مجالس مختلف عزای سید و سالار شهیدان اشاره کرد و افزود: قدر و منزلت مجالس روضه اباعبدالله الحسین(ع) بالاست و اجر صدچندانی دارد.

آیت الله محمدی به حضور جوانان، نوجوانان و کودکان در مراسم عزای سید و سالار شهیدان اشاره کرد و با بیان اینکه باید برای تقویت این حضور تلاش کرد، گفت: باید در کنار شور حسینی شعور حسینی را نیز تبلیغ کرد و آن را اصل و اساس دانست.

امام جمعه همدان با تأکید بر لزوم پرهیز از هر نوع بدعت در عزاداری برای امام حسین(ع) افزود: باید آن چه باعث رشد و بالندگی عزادار امام حسین(ع) می‌شود را تقویت کرد و مراقب نفوذ بدعت‌ها بود.

وی با اشاره به اینکه باید چرایی نهضت عاشورا و فرهنگ متعالی آن را تبلیغ و ترویج کرد، گفت: متاسفانه در اغلب روضه‌ها نسبت به بیان فلسفه قیام عاشورا غفلت شده است.

آیت الله محمدی پیام نهضت عاشورا را «مرگ سرخ به از زندگی ننگین» دانست و گفت: قیام امام حسین(ع) نشان داد که نه باید ظلم کرد و نه زیر بار ظلم رفت کمااینکه درس آزادگی و آزادی مسلمان و غیر مسلمان نمی‌شناسد.

امام جمعه همدان با بیان اینکه باید با تأسی از فلسفه قیام عاشورا مقابل ظلم و جور ایستاد، عنوان کرد: برای شناخت حق از باطل باید بصیرت داشت.

وی با بیان اینکه گریه برای امام حسین(ع) باید با معرفت باشد زیرا این نوع گریه اثرگذار و جریان‌ساز است، گفت: دشمن از پیام قیام امام حسین(ع) در ترس و واهمه است و با هر ترفندی سعی در جلوگیری از ترویج آن دارد.

کد مطلب 4408108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها