به گزارش خبرنگار مهر، رضا خواجه‌ای قبل از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح شصت‌ویک هزار و پانصدمین واحد مسکونی مقاوم‌سازی‌شده روستایی در روستای قروه از توابع شهرستان ابهر که با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور برگزار شد، گفت: این واحد مسکونی با زیربنای ۸۴ مترمربع و در زمینی به مساحت ۱۴۰ مترمربع احداث شده و برای ساخت آن تسهیلات کم‌بهره ۳۵۰ میلیون تومانی به همراه ۳۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری پنج هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات مسکن در سطح استان زنجان پرداخت شده است، افزود: تاکنون در مجموع ۶۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی در استان مقاوم‌سازی شده و همزمان با دهه فجر امسال، سه هزار واحد مسکونی در هشت شهرستان استان به بهره‌برداری می‌رسد که افتتاح این واحد به‌صورت نمادین انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان ادامه داد: از مجموع ۹۲ هزار و ۶۵۷ واحد مسکونی روستایی استان، حدود ۶۷ درصد تاکنون مقاوم‌سازی شده‌اند و برنامه‌ریزی لازم برای تداوم این روند در سال آینده نیز صورت گرفته است.

خواجه‌ای با اشاره به وجود ۱۵۳ روستا در استان زنجان که برخی از آن‌ها در حریم گسل‌های زلزله قرار دارند، تصریح کرد: در گذشته میزان مقاوم‌سازی در برخی از این روستاها کمتر از ۱۵ درصد بود که خوشبختانه اکنون در بسیاری از آن‌ها این میزان به بیش از ۹۷ درصد رسیده و مقاوم‌سازی این مناطق با اولویت ویژه ادامه دارد.

وی همچنین از اتمام کامل سهمیه ۲۵۰ واحدی مسکن محرومین روستایی ویژه مددجویان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و اقشار کم‌درآمد خبر داد و گفت: تمامی تفاهم‌نامه‌های منعقدشده در این حوزه با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۳ درصد در سطح استان در حال اجرا است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان تأکید کرد: همزمان با دهه فجر، سه هزار واحد مسکونی مشابه این پروژه در سطح استان زنجان به بهره‌برداری می‌رسد و سهم تمامی شهرستان‌ها به‌طور کامل در این طرح لحاظ شده است.