شب خاطره شهید محمد باقر رحمانی در بیجار برگزارمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، ناصر قربانپور ضمن اعلام این خبر گفت : زنده نگه داشتن نام وخاطره شهدای انقلاب و ۸ سال دفاع مقدس یکی از مهمترین وظایفی است که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز قرار گرفته است و باید به عنوان یک اصل همواره مورد توجه واقع شود.

وی با گرامیداشت رشادت های سلحشوران دوران دفاع مقدس بیان کرد : در کردستان بدلیل شرایط خاص و با توجه به حضور گروهک های ضد انقلاب از همان ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی درگیری و مبارزه با مزدوران و دشمنان انقلاب آغاز شد که قطعا نقش نیروهای بومی در باطل کردن توطئه دشمنان نظام بسیار حائز اهمیت بوده است.

سرپرست حوزه هنری شهرستان بیجار افزود: شهید محمد باقر رحمانی از شهدای والا مقام کردستان در ۲۱ تیرماه ۱۳۳۱ در شهر بیجار دیده به جهان گشود و پس از سپری نمودن دوران مدرسه و دانشگاه در سال ۱۳۵۵ با رتبه بسیار خوب در رشته مدیریت اقتصاد فارغ التحصیل می گردد.

وی افزود : از همان دوران دانشجویی با حضور در گروه های دانشجویی و هسته های انقلاب به مبارزه با رژیم شاهنشاهی می پردازد و درجریان شهادت شهید کامران نجات اللهی باز هم دوره ای های خود در دبیرستان دارالفنون تهران علی رغم فشارهای رژیم و به رگبار بستن تشییع کننده گان، با رشادت و مدیریتی که از خود نشان دادند این شهید وال مقام را تشییع می کنند.

قربانپور با اشاره به فشارهای متعدد رژیم شاهنشاهی بر علیه خانواده بزرگوار این شهید افزود: در ۱۲ محرم سال ۱۳۵۷ چماقداران رژیم منحوس پهلوی به منزل مسکونی پدر بزرگوار شان آیت الله حسینعلی رحمانی در شهرستان بیجار حمله کردند و ایشان پس از آن از کرج به بیجار آمد و در مقابل ناراحتی مادرش گفت: مادر جان، حمله طاغوتیان به منزل ما افتخار است و باید آماده مصیبت های سنگین تری باشید و دل به خدا ببندید، پس از پیروزی انقلاب با تشخیص مقامات انقلاب به ساوه رفت و ضمن سازمان بخشیدن به او ضاع آشفته ساوه، کمیته انقلاب اسلامی را در آن شهر تشکیل داد و دوباره به کرج بازگشت. او مدتی بعد به بیجار آمد و علی رغم مشکلات و موانع عدیده ای که وجود داشت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن شهرستان را تاسیس کرد و خود به عنوان اولین فرمانده آن سپاه انتخاب شد.

سرپرست حوزه هنری بیجار افزود: شهید رحمانی که از کشتی گیران خوب کشور نیز محسوب می شدند و عناوین مختلفی را نیز از جمله نائب قهرمانی کشتی دانشجویی کشور در سال ۵۲ را در کارنامه خود به ثبت رسانده بودند در ۲۹ مردادماه ۵۸ مصادف با ۲۶ رمضان ۱۴۰۰ هجری قمری در محور دوراهی سقز تکاب در درگیری با گروهک های ضد انقلاب در سن ۲۷ سالگی به مقام شهادت نائل آمدند.

وی بیان کرد : در راستای برنامه های هفته دفاع مقدس استان کردستان و از سری برنامه های کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان یکشنبه اول مهرماه با همکاری سازمان بسیج هنرمندان استان از ساعت ۱۶ و با حضور خانواده معزز و همرزمان شهید شب خاطره شهید رحمانی در محل سینما آزادی بیجار برگزار می شود.

قربانپور با دعوت از تمامی آحاد جامعه برای حضور در این مراسم، عنوان کرد : زنده نگه داشتن نام و خاطره شهداء از واجب ترین اموری است که باید سرلوحه کار تمامی متولیان علی الخصوص مسئولین فرهنگی استان و کشور قرار گیرد.