به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عظیمان پیش از ظهر جمعه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی در ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند و مراسم تشییع و تدفین ایشان در ماه محرم برگزار می‌شود که این تقارن، دارای پیام‌ها و مفاهیم عمیق دینی و عاشورایی است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب، سید مجتبی خامنه‌ای، پس از مشاهده پیکر مطهر رهبر شهید، از ایشان به عنوان «کوهی از صلابت» یاد کردند و این تعبیر نشان‌دهنده جایگاه و استقامت ایشان در مسیر انقلاب اسلامی است.

عظیمان بیان کرد: مراسم تشییع با شعار «باید برخاست» برگزار می‌شود و این شعار بیانگر روحیه ایستادگی، مقاومت و استمرار راه شهدا است و ملت ایران نیز با مشت‌های گره‌کرده، مسیر انتقام از دشمنان را دنبال خواهند کرد.

پیش‌بینی تمهیدات لازم برای اعزام مردم بیجار

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اعزام مردم شهرستان گفت: سهمیه استان کردستان برای حضور در این مراسم هزار نفر تعیین شده که از این تعداد، ۱۵۰ نفر سهم شهرستان بیجار است.

فرمانده سپاه بیجار ادامه داد: ناوگان اتوبوسی برای اعزام زائران پیش‌بینی شده و برای افرادی که با خودروهای شخصی در مراسم حضور پیدا می‌کنند نیز سازوکار لازم فراهم شده است.

وی افزود: خودروهای شخصی تحت پوشش بیمه سپاه قرار می‌گیرند و برای شرکت‌کنندگان نیز بسته‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است.

عظیمان تصریح کرد: در طول مسیر نیز برنامه‌های آموزشی و جهاد تبیین اجرا خواهد شد و افرادی که شناخت دقیقی از سیره و اندیشه‌های رهبر شهید دارند، به تبیین ابعاد شخصیتی و انقلابی ایشان خواهند پرداخت.

ولی‌فقیه مهم‌ترین رکن اقتدار انقلاب اسلامی است

وی با بیان اینکه یکی از ارکان اصلی قدرت جمهوری اسلامی، جایگاه ولایت فقیه است، اظهار کرد: حضور رهبر معظم انقلاب در صحنه‌های مختلف نشان داد که ایشان همواره پشتیبان انقلاب اسلامی هستند و همین حضور، بسیاری از محاسبات دشمن را بر هم زده است.

فرمانده سپاه بیجار گفت: این مراسم، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود و حضور عاشقان مکتب شهادت در آیین تشییع، پیام روشنی از اقتدار و استحکام ساختار نظام اسلامی به دشمنان مخابره می‌کند.

وی افزود: سپاه و بسیج نیز به عنوان گسترده‌ترین شبکه مردمی کشور، با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه‌های مقاومت در شهرها و روستاها، نقش مهمی در سازماندهی این برنامه‌ها بر عهده دارند.

اجرای برنامه‌های تبیینی و فرهنگی در سطح شهرستان

عظیمان از برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی خبر داد و گفت: کلاس‌های تبیینی و روشنگری در محلات و مساجد برگزار شده و طرح «خط امین» نیز با محوریت آشنایی مردم با سیره رهبر شهید در حال اجرا است که با مسابقات کتاب‌خوانی همراه خواهد بود.

وی افزود: همچنین پویش فرهنگی ویژه‌ای با محوریت رهبر شهید طراحی شده که همزمان با مراسم تشییع رونمایی و اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه بیجار خاطرنشان کرد: علاوه بر اعزام کاروان‌ها، در سطح شهرستان نیز برنامه‌های متعددی از جمله مراسم ختم قرآن، آیین وداع، مراسم عزاداری در مساجد، اجرای برنامه در پایگاه‌های بسیج، ویژه‌برنامه‌های نماز جمعه، روضه‌های خانگی و برنامه‌های فرهنگی تا چهلم رهبر شهید برگزار می‌شود.

دشمن به دنبال تضعیف تفکر انقلاب اسلامی است

وی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در این مراسم گفت: مشارکت گسترده مردم، قدرت نرم جمهوری اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت و بار دیگر پیوند ناگسستنی ملت ایران با ولایت فقیه را اثبات خواهد کرد.

عظیمان افزود: شعار «باید برخاست» و مطالبه انتقام، تنها به معنای پاسخ نظامی نیست، بلکه انتقام واقعی، نابودی تفکر استکباری و گسترش فرهنگ استکبارستیزی در جهان است.

وی ادامه داد: در فرهنگ‌های مادی، با شهادت یک رهبر، اندیشه او نیز از میان می‌رود، اما در فرهنگ اسلامی و مکتب عاشورا، شهادت آغاز حیات یک تفکر است و خون شهدا موجب پویایی و استمرار مسیر انقلاب می‌شود.

فرمانده سپاه شهرستان بیجار در پایان اظهار کرد: امروز جبهه مقاومت با الهام از آرمان‌های انقلاب اسلامی و خون شهدا، با قدرت بیشتری به مسیر خود ادامه می‌دهد و همین مسئله موجب نگرانی و ناکامی دشمنان شده است.