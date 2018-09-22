به گزارش خبرگزاری مهر، در این پویش مردمی که از سوی انتشارات سوره مهر برگزار می‌شود، ۱۵ عنوان کتاب برگزیده، ۵ نویسنده مرد و ۵ نویسنده زن در معرض آرای مردمی قرار می‌گیرند که در نهایت یک کتاب، یک نویسنده مرد و یک نویسنده زن به عنوان بهترین‌های دفاع مقدس انتخاب و در مراسمی که همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی برگزار می‌شود از آنها با اهدا تندیس ویژه ، لوح جشنواره و جایزه نقدی تقدیر می‌شود.



عناوین ۱۵ عنوان کتاب منتخب به این شرح است: «دا»، «دختر شینا»، «آن بیست و سه نفر»، «گلستان یازدهم»، «بابانظر»، «پایی که جا ماند»، «کوچه نقاش‌ها»، «همپای صاعقه»، «شطرنج با ماشین قیامت»، «خداحافظ سالار»، «عصرهای کریسکان»، «نورالدین پسر ایران»، «همه سیزده سالگی‌ام»، «در کمین گل سرخ» و «وقتی مهتاب گم شد.»



همچنین ۵ نویسنده مرد شامل: حبیب احمدزاده، احمد یوسف زاده، سیدقاسم یاحسینی، حمید حسام و گلعلی بابایی و ۵ نویسنده زن شامل: بهناز ضرابی زاده، گلستان جعفریان، معصومه سپهری، مهناز فتاحی و راحله صبوری هستند.



لازم به ذکر است میان تمام کسانی که در این پویش مردمی شرکت کنند، قرعه کشی صورت می‌گیرد و به سه نفر از برگزیدگان، اعتبار خرید کتاب چاپی به مدت یک سال به صورت رایگان، به سه برگزیده دیگر اشتراک یک سال کتاب الکترونیک رایگان و به سه برگزیده دیگر هم اشتراک رایگان یک سال کتاب‌های صوتی سوره مهر اهدا می‌شود.

نحوه شرکت در این پویش مردمی هم بدین صورت است که شرکت کننده وارد سایت سوره مهر به آدرس (http://vote.sooremehr.ir/) شده و پس از انتخاب یک عنوان کتاب از میان آثار برگزیده و همچنین انتخاب نویسنده مرد و نویسنده زن مورد علاقه از میان نویسندگان برگزیده، مشخصات خود را وارد کرده و دکمه ثبت را کلیک می‌کند.



گفتنی است سایت پویش مردمی انتخاب بهترین‌های دفاع مقدس از سی و یکم شهریورماه و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس آغاز به کار کرد و به مدت یک ماه باز خواهد بود.