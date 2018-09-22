آمار مجروحان حادثه تروریستی اهواز به ۶۰ نفر رسید

ایرج نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون تعداد مجروحانی که بعد از حادثه صبح امروز رژه نیروهای مسلح به مراکز درمانی منتقل شده اند، ۶۰ نفر هستند. کلیه بیمارستان ها و مراکز درمانی این دانشگاه برای مداوای مجروحان به حالت آماده باش درآمده اند و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دنبال حادثه تروریستی در مراسم رژه نیروهای مسلح اهواز و به دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ایرج حریرچی، قائم مقام و معاون کل وزیر بهداشت به همراه پیرحسین کولیوند رییس سازمان اورژانس کشور و پورفتح الله رییس سازمان انتقال خون کشور دقایقی پیش عازم اهواز شدند.

این تیم با دستور وزیر بهداشت به منظور پیگیری و نظارت بر درمان مصدومین این حادثه عازم اهواز شدند.