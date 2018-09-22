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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۰۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

آمار مجروحان حادثه تروریستی اهواز به ۶۰ نفر رسید

آمار مجروحان حادثه تروریستی اهواز به ۶۰ نفر رسید

اهواز - رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از افزایش تعداد مجروحان حادثه تروریستی اهواز به ۶۰ نفر خبر داد.

ایرج نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون تعداد مجروحانی که بعد از حادثه صبح امروز رژه نیروهای مسلح به مراکز درمانی منتقل شده اند، ۶۰ نفر هستند. کلیه بیمارستان ها و مراکز درمانی این دانشگاه برای مداوای مجروحان به حالت آماده باش درآمده اند و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دنبال حادثه تروریستی در مراسم رژه نیروهای مسلح اهواز و به دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ایرج حریرچی، قائم مقام و معاون کل وزیر بهداشت به همراه پیرحسین کولیوند رییس سازمان اورژانس کشور و  پورفتح الله رییس سازمان انتقال خون کشور دقایقی پیش عازم اهواز شدند. 

این تیم با دستور وزیر بهداشت به منظور پیگیری و نظارت بر درمان مصدومین این حادثه عازم اهواز شدند.

کد مطلب 4408770

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