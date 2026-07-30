واژگونی پراید در محور شوش ۲ فوتی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعت ۶ و ۵۰ دقیقه صبح امروز در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور شوش به اندیمشک در محدوده سه‌راهی رداده نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این سانحه دو نفر شامل راننده ایرانی خودرو و یک تبعه افغانستان بر اثر شدت حادثه جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: همچنین سه مصدوم این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.