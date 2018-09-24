اساتید جوان به انجام فرصت مطالعاتی در صنعت ملزم شدند

عبدالرضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی جوان در صنعت، گفت: این آیین نامه از مهر ماه سال جاری اجرایی می شود.
وی ادامه داد: طبق این آیین نامه اعضای هیات علمی که از سال جدید استخدام میشوند، در دوره پیمانی، ۶ ماه به صورت تمام وقت و در دوره رسمی و آزمایشی، ۳ ماه، باید در یکی از مراکز اجرایی، تحقیقاتی یا صنعتی متناسب با رشته تحصیلی شان فرصت مطالعاتی طی کرده و با بازار کار متناسب با آن رشته آشنا شوند.
قائم مقام وزیر علوم افزود: این آیین نامه در راستای انتقال خدمات اعضای هیات علمی به صنعت و جامعه تدوین شده است که اعضای هیات علمی بتوانند بیشتر در خدمت جامعه و صنعت باشند .
باقری خاطرنشان کرد: برای اعضای هیات علمی که در حال حاضر اشتغال دارند نیز به صورت تشویقی ظرفیت هایی پیش بینی شده، تا اگر علاقمند باشند بتوانند از این فرصت مطالعاتی استفاده کنند.
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