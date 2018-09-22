ملت ایران سر جنگ باکسی ندارد/در مقابل تجاوزگربه خوبی دفاع می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح، گفت: نیروهای مسلح بیش از گذشته آماده هستند و چنانچه دست و چشم تجاوزگری به سمت ملت و کشور عزیز ما باشد به خوبی دفاع می‌کنیم.

وی افزود: نیروهای مسلح، مدافع ملت هستند، نیروی ملتی که هیچ گاه سر جنگ با کسی ندارد اما در اوج آمادگی دفاعی بسر می برد.

سرلشکر باقری با بیان اینکه ان شاء الله هیچ گاه زمینه به کارگیری این نیروها نباشد، گفت: رژه امروز با اقتدار کامل در تهران و شهرستان ها برگزار شد و نیروهای مسلح در اوج آمادگی در این رژه، توان دفاعی خود را به مردم و مقامات کشور نشان دادند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: بخش اعظمی از تجهیزات امروز در داخل و به دست متخصصان وزارت دفاع و نیروهای مسلح ساخته شده و به این دستاوردها افتخار می کنیم.