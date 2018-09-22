اقتصاد مقاومتی راه مقابله با حربه های اقتصادی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، عدل هاشمی پور ظهر شنبه در مراسم رژه شهر دهدشت افزود: آمریکا در مورد برجام عهدشکنی کرد و این قرارداد بین المللی را نادیده گرفت و با ایجاد تحریمها به جنگ مردم کشور آمده و ما باید با اتحاد و همدلی در مقابل دشمن بایستیم.

وی بیان داشت: دشمن همواره از پیشرفت ما نگران است و با تمام توان در تلاش برای عقب نگه داشتن کشور ما است.

هاشمی پور با بیان اینکه مسئولان و نخبگان باید برای عبور از وضعیت فعلی اتحاد و همدلی را سرلوحه کار خود قرار دهند، گفت: باید چپ و راست را کنار گذاشت و با هدفی والا که اعتلای ایران اسلامی است با سرلوحه قرار دادن بیانات مقام معظم رهبری برای رفع مشکلات کشور کوشید.

وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب دشمنان دین خدا مخالفتهای خود را آشکار کردند، گفت: در ابتدای انقلاب این دشمنان بر علیه ایران اسلامی جنگ هشت ساله را به راه انداختند اما هیچ گاه نتوانستند به حریم خاک ایران دست درازی کنند.

هاشمی پور تصریح کرد: امروز نیز با اتحاد و اندیشه باید بر نقشه های شوم دشمن پیروز شد و کسانی که از این وضعیت سوء استفاده می کنند و دسترسی مردم به نیازمندیهایشان را مختل کرده و احتکار و گران فروشی می کنند نیز در زمره دشمنان مردم هستند.