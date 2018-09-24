استقلال به شوک نیاز دارد/ نیومایر و الحاجی گرو کیفیت ندارند

ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تساوی استقلال برابر نساجی قائم شهر گفت: بازی خوب و دل چسبی از بازیکنان استقلال ندیدیم. آنها مقابل السد بازی روان تری از خود ارائه دادند اما متأسفانه مقابل نساجی بی برنامه و سردرگم بودند و هیچ موقعیتی را نتوانستند به طور جدی مقابل دروازه نساجی خلق کنند.

وی تأکید کرد: به نظر می رسد استقلال نیاز به یک شوک دارد تا بتواند به شرایط ایده آل بازگردد. با توجه به اینکه دربی هم نزدیک است مطمئناً شفر و دستیارانش برنامه خاصی هم برای این دیدار خواهند داشت.

پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: در بازی مقابل نساجی، طارق همام عملکرد بسیار خوبی داشت و توانست نمایش قابل قبولی از خود ارائه دهد ولی متأسفانه استقلال کیفیت سال گذشته را ندارد و هنوز بازی خوبی از این تیم بعد از گذشت ۷ هفته ندیدیم.

عالمی در خصوص بازیکنان خارجی استقلال هم گفت: اعتقاد دارم بهتر بود به جای جذب بازیکنان بی کیفیتی همچون مایر و الحاجی گرو به جوانان خود اعتماد می کردیم و از آنها در بازی ها استفاده می کردیم. بازیکن خارجی وقتی به کشور دیگر می رود باید به مراتب کیفیت بالاتری از بازیکنان داخلی داشته باشد اما متأسفانه این دو بازیکن یا نیمکت نشین هستند و یا دقایق پایانی به میدان می آیند و حتی شفر هم به آنها اعتماد کامل ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا استقلال با نتایجی که تا به امروز کسب کرده می تواند دوباره به روزهای اوج بازگردد، گفت: شک نکنید چنین اتفاقی رخ خواهد داد. استقلال یک تیم بزرگ آسیا است و حرف های زیادی برای گفتن دارد. مطمئناً با پیوستن مصدومان به جمع دیگر بازیکنان، قدرت این تیم چند برابر خواهد شد و می تواند با نمایش قابل قبول مقابل حریفان، خود را به بالای جدول برساند.

عالمی در خصوص دربی ۸۸ که روز پنج شنبه برگزار خواهد شد، تصریح کرد: این بازی همیشه شرایط ویژه ای دارد. نتیجه این دیدار ربطی به حضور این دو تیم در بالا و پائین جدول ندارد. هر دو تیم استرس نباختن دارند و نمی خواهند این بازی را به راحتی واگذار کنند بنابراین آنچه که در توان دارند برای این بازی به کار خواهند بست.

پیشکسوت استقلال اظهارداشت: درست است که در حال حاضر پرسپولیس بالای جدول است اما آنها هم نگران این هستند که مبادا در دربی بازیکنی از آنان دچار مصدومیت شده و دیدار برابر السد را ازدست بدهد.