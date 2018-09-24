مراسم تودیع و معارفه فرماندار ویژه میانه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه با حضور شهرتی فر معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، محمدرضا مشایخی به عنوان معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه میانه معارفه شد.

در این مراسم که با حضور شکری فرماندار سابق میانه، امام جمعه میانه، اعضای شورای اداری شهرستان و جمعی از معتمدین شهرستان و اصحاب رسانه برگزار شد، شیویاری نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی از تاخیر در معارفه مشایخی گلایه کرد و گفت: این معارفه باید یک ماه پیش برگزار می شد.

وی با بیان اینکه مشایخی فرماندار بومی است، از تمام اعضای شورای اداری خواست در جهت پیشرفت شهرستان با فرماندار همکاری لازم را داشته باشند.

در این مراسم شهرتی فر نیز گفت: امروز همت کرده ایم که دست مردم را بگیریم و از خدا هم درخواست یاری داریم.

وی با بیان اینکه مشایخی فرزند شایسته میانه است، افزود: برای فرماندار جدید میانه آرزوی توفیق دارم و از روسای ادارات می خواهم با فرماندار و نماینده عالی دولت همکاری لازم را داشته باشند تا گامی موثر در جهت رفاه مردم برداشته شود.

شکری فرماندار سابق میانه نیز در این جلسه با بیان اینکه با حضور در میانه مهر و محبت مردم میانه دوباره در وجودم تزریق شد، گفت: در سه سال و نیم که در میانه به عنوان خدمتگذار مردم بودم دریافتم که میانه نقاط قوت بسیاری دارد و از نمونه بارز خصوصیات مدیران شهرستان استقلال و قدرت عمل آنها بود که زبانزد مردم است.

وی با بیان اینکه مردم میانه از حیث مشارکت مدنی و عمران و آبادانی در استان زبان زد هستند، افزود: مردم میانه دلباخته شهرخودشان هستند.