ارائه برخی خدمات درمانی در آمبولانس ها/وضعیت تخت های بیمارستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قاسم جان بابایی در حاشیه مراسم چهل و سومین سالروز تاسیس اورژانس کشور، افزود: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجهیم ماندن بیماران در اورژانس است. یعنی بیمار به اورژانس می‌رود، از سوی متخصص طب اورژانس در کمتر از ۶ ساعت تعیین تکلیف می‌شود، اما با اینکه تعیین تکلیف شده به دلیل بالا بودن ضریب اشغال تخت‌های بیمارستان‌ها و ازدحام بیماران در بخش‌ها، بیمار در اورژانس می‌ماند و باید صبر کند تا بیماران دیگر از بخش ترخیص شوند و سپس به بخش منتقل شود. حتی گاهی هم با توجه به اینکه هنوز در برخی استان‌ها با کمبود بخش‌های ویژه مواجهیم، بیمار زیر دستگاه تنفسی در اورژانس می‌ماند، اما تلاش‌مان این است که این مسائل به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه در طرح تحول سلامت بیش از ۲۴۰۰ تخت ویژه اضافه شد، اما هنوز در این زمینه کمبود داریم، گفت: تخت‌های اورژانس هم در طرح تحول تقریبا دو برابر شدند، اما همچنان نیاز بیشتری وجود دارد.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: در عین حال قرار است اورژانس‌ها هم از نظر فضای فیزیکی و هم از نظر نیروی انسانی توسعه یابند. برای این اقدام عددی از محل هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده است که هر زمان تخصیص یابد، توسعه اورژانس‌ها را انجام می‌دهیم.

جان بابایی در پاسخ به سئوال دیگری درباره وضعیت کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها، گفت: ممکن است تامین برخی اقلام به صورت مقطعی با تاخیر اتفاق افتد، اما خوشبختانه در حال حاضر وضعیت بهتر شده است. سه تا چهار هفته گذشته در برخی اقلام کمبودهایی داشتیم، اما اکنون مشکلات رفع شده است. در حوزه دارو هم مشکل خیلی عمده‌ای نداشتیم. در موارد اورژانس اصلا مشکلی ایجاد نشده است. البته از این نظر که بیمارستان‌ها مکلف بودند خودشان دارو و تجهیزات پزشکی را تامین کنند، ممکن بود تاخیرهایی ایجاد شود، اما تمام تلاش‌مان این بوده که بیمار به خارج از بیمارستان فرستاده نشود.

وی افزود: در هفته اخیر هم خوشبختانه گمرک قسمت زیادی از دارو و تجهیزات مصرفی را آزاد کرده و میزان کمبودها بسیار کمتر شده است و در هفته‌های آینده به حداقل می‌رسد و ان‌شاءالله مشکل عمده‌ای برای مردم ایجاد نمی‌شود.

معاون وزیر بهداشت، در این مراسم نیز، گفت: یکی از موثرترین اقدامات ما در حوزه سلامت ارائه خدمات اورژانس است. هر چه خدمات اورژانس موثرتر باشد، ‌ خدمات درمانی بهینه‌تر خواهد شد. خوشبختانه با شکل‌گیری سازمان اورژانس، افتخار بزرگی برای حوزه سلامت کشور ایجاد شد. هر چه وزارت بهداشت بتواند سرمایه‌گذاری بیشتری در اورژانس چه در بعد نیروی انسانی و چه در بعد امکانات مالی و فضای فیزیکی انجام دهد، ‌ به نفع مردم است و به مملکت خیر خواهد رسید.

وی افزود: امیدوارم ما در حوزه درمان و معاونت توسعه بتوانیم به درستی منابع و تشکیلات سازمان اورژانس را در نظر بگیریم. باید توجه کرد که یکی از پرافتخارترین اقداماتی که در حوزه اورژانس انجام شده، ‌ ایجاد کد ۲۴۷ و ۷۲۴ بوده است. طبق آمارها، از زمان ایجاد کد ۲۴۷ که برای سکته‌های قلبی است، ‌ بالغ بر ۳۵ هزار نفری که دچار سکته قلبی شده بودند در کمتر از ۶۰ دقیقه و در برخی استان‌ها در کمتر از ۳۰ دقیقه به بیمارستان منتقل شده‌اند.

جان‌بابایی ادامه داد: در همین راستا در کد ۷۲۴ نیز که برای بیماران سکته مغزی است، ‌ اقدامات خوبی انجام شده و بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ بیمار سکته مغزی در کمتر از ۹۰ دقیقه به بیمارستان منتقل شدند. این اقدامات امید بسیار خوبی برای مردم ایجاد کرده است و اقدامات ارزشمندی بوده که ادامه خواهد یافت. در عین حال، اورژانس خدمات بسیار خوبی را در استان‌ها دیده است به عنوان مثال در کهگیلویه و بویراحمد دو پایگاه اورژانس هوایی ایجاد شده و خدمات خوبی را ارائه می‌دهد. این اقدامات نتیجه شکل‌گیری سازمان اورژانس است.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات در دست انجام در این حوزه گفت: واقعی کردن پرداخت‌ها و توانمندسازی همکاران اورژانس از دیگر برنامه‌هایمان است. باید توجه کرد که بسیاری از خدمات مانند دادن داروی ضد لخته را می‌توانیم از آمبولانس شروع کنیم. در حال حاضر ارائه خدمات به سکته‌های حاد قلبی فقط در ۵۴ بیمارستان کشور انجام می‌شود و ممکن است برخی بیماران نتوانند از این امکان استفاده کنند. بنابراین منطقی است که برخی خدمات را از آمبولانس شروع کنیم. از طرفی امسال تعدادی از سهمیه پزشک متخصص مقیمی و ماندگاری را در اختیار مراکز دیسپچ قرار می‌دهیم تا با اورژانس هماهنگ باشند و بیمار در کوتاه‌ترین زمان، اقدامات حیاتی را دریافت کند.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم در سازمان اورژانس کشور، ایجاد سامانه پایش داده‌های مراقبت‌های درمانی(MCMC) است، گفت: الکترونیک و برخط شدن اطلاعات با همت همکاران سازمان اورژانس انجام شد. در عین حال، ما توسعه اورژانس‌های بیمارستانی را نیز در برنامه‌هایمان داریم و قرار بود ۱۸۰ اورژانس بیمارستانی توسعه یابد که تاکنون ۱۴۹ موردش به مرحله بهره‌برداری رسیده و مابقی نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید.