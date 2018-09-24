واکنش روحانی به اصرار یک مدیر رسانه خارجی برای دیدار با ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رئیس جمهور در توییتر خود، نوشت: ‏روحانی در پاسخ به اصرار یک مدیر رسانه برای دیدار با ترامپ تاکید کرد: «شما با کسی می نشینید و قهوه می خورید که به تغییر رفتارش امید داشته باشید.‎ ترامپ تا کنون هر چه کرده، ویران کردن اعتماد به دولت آمریکا بوده است. اگر احساس کنیم ‎آمریکا صادقانه در پی بهبود شرایط است، آنگاه حتما فضای تازه ای خواهیم داشت.»