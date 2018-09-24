واکنش روحانی به اصرار یک مدیر رسانه خارجی برای دیدار با ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رئیس جمهور در توییتر خود، نوشت: روحانی در پاسخ به اصرار یک مدیر رسانه برای دیدار با ترامپ تاکید کرد: «شما با کسی می نشینید و قهوه می خورید که به تغییر رفتارش امید داشته باشید. ترامپ تا کنون هر چه کرده، ویران کردن اعتماد به دولت آمریکا بوده است. اگر احساس کنیم آمریکا صادقانه در پی بهبود شرایط است، آنگاه حتما فضای تازه ای خواهیم داشت.»
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رئیس جمهور تاکید کرد: روحانی در پاسخ به اصرار یک مدیر رسانه برای دیدار با ترامپ گفته است که شما با کسی قهوه می خورید که به تغییر رفتارش امید داشته باشید.
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