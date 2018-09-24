به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره تخصصی یک ساله مهارت‌های بیان تفسیر با حضور جمعی از اساتید حوزه علمیه و حوزیان در دارالقرآن علامه طباطبایی آغاز به کرد.

بر اساس این گزارش، قالب‌های بیان تفسیر، لغزشگاه‌های ترجمه و تفسیر، روش‌های دسته بندی و بیان مفاهیم و موضوعات قرآنی، جریان شناسی شبهات قرآنی و روش‌های پاسخگویی به آن‌ها، قرآن و کودک، روش تدبر در قرآن، روش‌های برداشت از قرآن، سبک زندگی قرآنی، جذاب سازی کلاس‌های بیان تفسیر و کارگاه عناوین درس‌های این دوره یک ساله را تشکیل می‌دهند.

در مراسم افتتاحیه این دوره حجت الاسلام چاوشی با تأکید بر جدیت بیشتر حوزویان در امر علوم قرآنی و تفسیر اظهار داشت: طلاب افزون بر حضور در کلاس‌ها باید تلاش و کوشش کنند که اهداف تربیت مدرس تفسیر قرآن کریم محقق شود.

وی ادامه داد: در پایان دوره باید ۱۲۰ استاد و مربی تفسیر قرآن کریم با سطح بالا خروجی کار باشد، برای داشتن این خروجی عزیزان باید همت بیشتری به خرج دهند، در این دوره از اساتید متبحر و مبرز در علوم قرآنی و تفسیر قرآن استفاده می‌شود.

حجت الاسلام چاوشی با تقدیر از همکاری‌های دارالقرآن علامه طباطبایی برای برگزاری این دوره‌ها عنوان کرد: از همکاری‌های دارالقرآن علامه طباطبایی تشکر می‌کنیم که این فضای معنوی را در اختیار قرار دادند و هزینه‌های کلاس‌ها را متقبل شدند، سومین سالی است که با این عزیزان همکاری می‌کنیم و حمایت‌های دارالقرآن سبب شده کارها رونق بیشتر و بهتری پیدا کند.

مدیر ستاد تفسیر قرآن کریم استان قم با اشاره به جزئیات نام نویسی و پذیرش این دوره مهارتی یک ساله خاطرنشان کرد: قریب به ۷۵۰ نفر از فضلایی که پایه دهم حوزه را گذرانده‌اند، در این دوره ثبت نام کردند و ۶۰۰ نفر مصاحبه شدند که از این تعداد ۱۴۰ نفر پذیرش شدند که باید در کلاس‌ها حضور پیدا کنند.

جنایت تروریست‌ها در اهواز نمی‌تواند ملت ایران را از ادامه راه خود باز دارد

در ادامه مرتضی نجفی قدسی با محکوم کردن جنایت تروریستی اهواز گفت: یزیدیان زمان دیروز جنایتی آفریدند و در سالروز شروع جنگ تحمیلی عده‌ای از هموطنان را در اهواز به خاک و خون کشیدند و این جنایتکاران همان کسانی بودند که در ابتدای جنگ تحمیلی به استقبال صدام یزید رفتند و در فکر جدایی خوزستان از پیکره ایران اسلامی بودند.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره جنایت روز گذشته تروریست‌ها و حامیان آن‌ها افزود: این جنایت‌ها نمی‌تواند ملت ایران را از ادامه راه شرافتمندانه و با عظمتی که در پیش گرفته باز دارد، این رفتارهای کور و منفعلانه نشان می‌دهد که دشمنان از ابهت نظام اسلامی بسیار عصبانی هستند وپیوسته در فکر توطئه‌های خبیثانه هستند.

مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های قرآنی و حوزوی در دارالقرآن علامه طباطبایی اظهار داشت: شکرگزاریم که چراغ هدایت با برنامه‌های قرآنی و کلاس‌های تفسیر در بیت علامه طباطبایی روشن است.

وی ادامه داد: بخش‌هایی از تفسیر المیزان در این خانه نوشته شده و به همین جهت بیت علامه تبدیل دارالقرآن شده و به فعالیت‌های قرآنی می‌پردازد، روح بلند علامه طباطبایی در این مجموعه حاضر و ناظر است و امیدواریم با توجهات این عالم ربانی بتوانیم خدمتی به ساحت قرآن کریم داشته باشیم.

مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی ابراز داشت: طلاب باید با جدیت در مباحث علمی، بتوانند ظرفیت‌های لازم را پدید آورند تا در آینده رسالت‌های تبلیغی خود را به نحو احسن انجام دهند، به موازاتی که دامنه فعالیت‌های اسلامی گسترش پیدا می‌کند نیاز به مبلغان خردمند، ورزیده و آشنا به علوم بیشتر می‌شود.

وی با تأکید بر پاسخگویی حوزویان به شبهات عنوان کرد: پاسخگویی به شبهات باید از مسائل مورد توجه حوزه باشد چرا که دشمن همیشه با القای شبهه درصدد از بین بردن ایمان جوانان است و باید آماده پاسخگویی به هجمه‌ها باشیم.

نجفی قدسی با تقدیر از فعالیت‌های ستاد تفسیر قرآن کریم خاطرنشان کرد: حجت الاسلام والمسلمین قرائتی پرچمدارگسترش تفسیر قرآن در این سال‌ها بودند که الحمدلله زحمات ایشان به نتیجه رسیده و سالهاست این دوره‌های تفسیری برای طلاب برگزار می‌شود و افتخار داریم در سه سال گذشته با همکاری ستاد تفسیر قرآن، دوره‌های یکساله مهارت‌های بیان تفسیر قرآن را برگزار کنیم.